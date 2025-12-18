Así se cayó el fichaje de la joya del Bayern Múnich de Luis Díaz por Real Madrid: “Era un acuerdo con grandes consultoras”

Que nadie dude de que Lennart Karl es la gran sensación del Bayern Múnich en lo que vamos de campaña. Compañero de Luis Díaz en un equipo que vuela en Europa y en una Bundesliga donde no ha tenido rival hasta la fecha, la joya de 18 años es noticia por estas horas por lo que pudo ser un camino de carrera más que distinto. Verle en Real Madrid era una posibilidad más que latente. Por esto se cayó todo.

Und nun zum Sport revela la historia detrás de las fotos del joven que aparecen con la camiseta merengue en el Bernabéu cuando apenas tenía 10 años. Señala que no fue fruto de un viaje, sino más bien de una captación por parte del Real Madrid y donde su entorno estaba seguro de que terminaría en el coliseo blanco. Cuestiones externas al desarrollo de un juvenil terminaron de dinamitar todo en pleno año 2017.

“Allí volvió a triunfar y fue invitado a Madrid y se le permitió jugar en el venerable Bernabéu…El acuerdo con el Real Madrid no llegó a buen puerto. Su padre me contó que estaba muy contento con lo que pasó, ya que sentía que no se trataba realmente de su hijo, sino de negociar contratos con grandes consultoras”, confirman en Und nun zum Sport sobre un Karl que hizo pruebas en España tras diferentes procesos de captación en su tierra. Tratativas y acciones comunes en el mundo de los fichajes de juveniles quebraron todo.

Una alegría para Bayern Múnich de Luis Díaz. Hablamos de una joya de 18 años que en esta campaña y sin ficha del primer equipo ya suma un total de 6 goles y 2 asistencias en 20 partidos para Vincent Kompany. Poco a poco se vuelve intocable en un proyecto que pretende dominar Europa una vez más. Su entrenador le ve madera de ícono en Baviera, donde también ha encontrado por momentos grandes conexiones con Luis Díaz.

En España su nombre generó ilusión en las últimas horas gracias a las fotos de aquella aventura frustrada en el Bernabéu por el 2017. También porque Lennart Karl solo sigue a Real Madrid y Bayern en Instagram cuando hablamos de clubes. Se trata de una de las joyas de la temporada y puede que de un convocado con Alemania para el Mundial 2026.

Lothar Matthäus elogió al Bayern de Luis Díaz

El campeón del mundo habla y todos escuchan. Se trata de una voz autorizada a la hora de analizar el presente de un Bayern que solo ha perdido un choque en lo que vamos de temporada y que ve en Múnich un proyecto que puede pelear por todo. Tener a Luis Diaz, a Lennart Karl y a todas las figuras entiende, que será vital cuando lleguemos al plano de más rotaciones de la temporada.

“La historia no gira solamente en dos; Karl o Jamal Musiala. Uno es centrocampista, el otro puede jugar por las bandas. Cuando Karl juega, Olise o Díaz pueden quedar fuera. Cuando Musiala descansa, juega Gnabry”, comentaba un elogioso Lothar Matthäus con este Bayern que cierra 2025 este fin de semana ante Heidenheim por la Bundesliga.

