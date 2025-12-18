Luego de que Marino Hinestroza confirmara que se va de Nacional, se reveló su nuevo equipo: “Acuerdo”

Parecía que era una despedida y él mismo lo terminó confirmando. Atlético Nacional le ganó a Deportivo Independiente Medellín la final de la Copa Colombia 2025, Marino Hinestroza confirmó que se va del equipo y ya se conoció cuál será su nuevo equipo.

¡De todo y para todos! El árbitro Wilmar Roldán pitó el final del partido, Nacional le ganó 1-0 al DIM con gol de Andrés Felipe Román y tan solo pasaron unos minutos de la invasión de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín a la cancha del estadio Atanasio Girardot para que Hinestroza publicara lo que nadie en el equipo ‘Verdolaga’ quería saber.

Marino Hinestroza primero publicó una historia de Instagram diciendo que “esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más. Te llevaré por siempre en el corazón, verde querido”. Luego, el extremo confirmó que se va de Atlético Nacional con una publicación en redes sociales en la que afirmó que “la historia de amor más linda de mi vida no podía terminar de otra manera“. ¿Dónde va a jugar?

Se reveló el nuevo equipo de Marino Hinestroza tras la despedida de Nacional

Se reveló el nuevo equipo de Marino Hinestroza tras la despedida de Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Acuerdo verbal entre Boca Juniors y Marino Hinestroza para la llegada del extremo colombiano al conjunto Xeneize. Esta semana esperan cerrar el acuerdo entre clubes”, publicó el periodista Julián Capera, de ESPN.

Esto pagaría Boca Juniors por Marino Hinestroza

Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases, publicó en X que “Boca aceleró por Marino Hinestroza. Le ofertó a Atlético Nacional para comprar al extremo colombiano una cifra de monto fijo más bonos que oscila los US$6 millones“. Al equipo ‘Verdolaga’ le correspondería la mitad de la transacción, ya que Columbus Crew es dueño del 50 por ciento de los derechos deportivos del extremo colombiano.

