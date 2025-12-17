Lo que Win no quiso mostrar: Hinchas del DIM invadiendo la cancha y jugadores de Nacional corriendo

La final de la Copa Colombia 2025 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín terminó como nadie quería. Los hinchas del DIM invadieron la cancha del estadio Atanasio Giradot y a los jugadores ‘verdolagas’ les tocó empezar a correr tras ganar el título.

El partido de ida había dejado un 0-0, así que las expectativas empezaron a crecer aún más para el clásico paisa que iba a definir al campeón de la Copa Colombia en 2025. Incluso, el exjugador de Nacional Víctor Hugo Aristizábal iba a confesar después de la invasión de cancha que desde la previa se sentía la tensión por parte de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

Y el rumor de Aristizábal sobre lo que estaban planeando los hinchas del DIM para no dejar celebrar a Atlético Nacional se terminó confirmando. El equipo ‘Verdolaga’ le ganó 1-0 a DIM en el partido de vuelta, el árbitro Wilmar Roldán pitó el final del encuentro y tan solo unos minutos pasaron hasta que sucedió lo que el canal Win Sports no quiso mostrar.

Video: Hinchas del DIM invadieron la cancha y los jugadores de Nacional corrieron

