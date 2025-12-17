Luego de que Junior dejara sin Libertadores a Nacional, Didier Moreno le envío un mensaje al equipo paisa

Junior de Barranquilla no solo se dio el gusto de ganar la final de la Liga Colombiana II-2025 y llegar a once títulos ligueros, también dejó a Atlético Nacional sin participación en Copa Libertadores. Así que Didier Moreno no dudó y le envió con un contundente mensaje al equipo paisa.

Cuando se sortearon los cuadrangulares del segundo semestre del fútbol de Colombia y Junior quedó en el Grupo A con Nacional, Deportivo Independiente Medellín y América de Cali, pocos creían que el equipo ‘Tiburón’ iba a llegar a la final y terminaría con la contundencia que Moreno hizo pública.

Atlético Nacional tenía la esperanza que Deportes Tolima le ganara a Junior de Barranquilla y fuera el campeón de la Liga Colombiana II-2025 para clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores. Esto no pasó y Didier Moreno se encargó de recordarle a todo el equipo ‘Verdolaga’ por qué esto no sucedió.

El mensaje de Didier Moreno para Nacional tras el título de Junior

Didier Moreno y Andrés Román en Junior vs. Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Luego de que Junior le ganará a Deportes Tolima por un marcador global de 4-0 y dejara a Nacional sin la posibilidad de jugar Copa Libertadores, Didier Moreno le envió un firme mensaje al club paisa y todos los rivales que enfrentaron en cuadrangulares diciendo que fueron “un equipo humilde que nunca le regalaron nada y que tampoco nunca le sobró nada, pero teníamos un hambre, teníamos una ganas de gloria y hoy (16 de diciembre) quedó demostrado. Competimos contra el mejor equipo del año (Tolima), el que más puntos hizo y para mí nunca sufrimos los partidos“.

Este fue el dinero que ganó Junior de Barranquilla por ser campeón de la Liga Colombiana

No solo recibirá por parte de la Conmebol la suma de $3 millones de dólares al haber clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Junior de Barranquilla también recibió un premio de US$500.000 por ser campeón de la Liga Colombiana II-2025.

