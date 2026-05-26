¿Qué necesita Millonarios ante O’Higgins en el segundo tiempo para clasificar en la Copa Sudamericana?

Millonarios enfrenta a O'Higgins y necesita este resultado para no quedar eliminado.

Este martes 26 de mayo de 2026, Millonarios está enfrentando a O’Higgins en la Copa Sudamericana con la urgencia de un resultado que los deje con vida en el torneo. El club ‘Embajador’ se llevó un durísimo golpe al minuto 7′ con el gol de Bastián Yáñez.

¿Qué necesita Millonarios para no ser eliminado en la Copa Sudamericana?

Millonarios está perdiendo contra O’Higgins y al club le alcanza mínimo con un empate para avanzar a la siguiente ronda. Por lo cual, en el segundo tiempo tiene que salir a buscar el resultado que les permita seguir jugando este torneo en el segundo semestre.

Con esta victoria parcial, Millonarios está quedando eliminado de todo y cerrando un primer semestre para el olvido en el club. No pudieron entrar a los play-off del torneo colombiano y se quedaría sin ningún torneo internacional si termina perdiendo el partido.

O'HIGGINS SE PUSO EN VENTAJA



Bastián Yañez apareció por atrás de la defensa de Millonarios y anotó el 1-0.



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Millonarios ya solo juega este torneo y si llega a quedar eliminado no se descartan grandes sorpresas en el club en los siguientes días, así como varias salidas de diferentes jugadores, que no viene teniendo el rendimiento esperado.

La tabla de posiciones del grupo C en la Copa Sudamericana

Así está, de momento, la tabla de posiciones del grupo C en la Copa Sudamericana:

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En síntesis: