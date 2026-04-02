Luis Díaz confiesa en qué terminaron las decisiones de Néstor Lorenzo: “Nos dejaron muy mal parados”

Quedó un sabor muy amargo por el nivel de la Selección Colombia. Luis Díaz habló con la periodista Melissa Martínez, de ESPN, y no dudó en confesar en qué terminaron las malas decidiones del entrenador Néstor Lorenzo en los partidos contra Francia y Croacia.

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Lorenzo tenía la oportunidad de probar nuevos nombres, buscar que el juego tuviera más ritmo y no solo girara en torno a James Rodríguez, pero la decisión fue darle 126 minutos al ’10’ colombiano y solo hizo dos cambios en la formación titular entre las derrotas 2-1 y 3-1 ante Croacia y Francia, respectivamente.

“Te sientes frustrado más porque sientes que todos podemos dar, me incluyo. Siento que en esos partidos que tenía unas ganas de ganar, de sacar el resultado adelante y de hacerlo lo mejor porque era como que no progresaramos, no se daban las cosas, no nos sentíamos esa Selección Colombia que somos nosotros de jugar bien, de tener la pelota, de sentirse superior al rival en momentos del partido, pero nada… Nos tocó así, toca aprender ahora”, le empezó diciendo Luis Díaz a ESPN y lo más picante estaba por venir.

Luis Díaz reconoce las consecuencias de las decisiones de Lorenzo

Néstor Lorenzo y Luis Díaz estarán en su primer Mundial juntos. (Foto: Getty Images)

Consciente que los últimos planteamientos de Néstor Lorenzo hicieron que dos equipos llenos de suplentes de Croacia y Francia hicieran ver muy mal a Colombia, ‘Lucho’ Díaz señaló que “tenemos una gran selección, un gran equipo, un gran cuerpo técnico. Hemos hecho un proceso digno y muy bueno porque hemos sacado resultados muy importantes y hemos crecido demasiado. Pero, estos dos partidos nos dejaron muy mal parados, pero nada seguir de esa manera, vamos a conseguirlo, vamos a hacer un gran Mundial. Tengo muchísima fe que lo vamos a lograr y vamos a darle muchísimas alegrias al pueblo colombiano”.

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El mensaje de Luis Díaz para los hinchas de la Selección Colombia

“Que no dejen de creer porque vamos a necesitar mucho de esa confianza. Sé que la gente ha demostrado demasiado apoyo a nosotros durante todo este proceso con el cuerpo técnico. Y bueno, qué más sobra decir de que nosostros vamos a dar el 100%, vamos a tratar de mejorar muchísimas cosas que no se hicieron tan bien esta doble fecha para corregir y así los próximos partidos dejar una mejor cara porque sé que no lo hicimos bien, sé que dejamos una cara no tan agradable durante estos dos juegos y estando tan cerca del Mundial muchísima gente y personas, y no solamente personas lejanas sino cercanas también quedaron con ese sinsabor de decir: ‘A qué va a llegar tan lejos la Selección en un Mundial o qué puede pasar con la Selección Colombia’. Entonces, que sigan creyendo en ese proceso, que sigan creyendo en nosotros, que nostros vamos a corregir y a mejorar esas cosas que no se hicieron bien y vamos a dar el 100 por ciento para hacer un gran Mundial”, le dijo Luis Díaz a ESPN Colombia.

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