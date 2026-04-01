Sami Khedira le responde a Kylian Mbappé por tratar de intimidar a Luis Díaz en la Champions

En Europa ya se empieza a sentir la tensión por la llave que van a disputar Bayern Múnich y Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Kylian Mbappé empezó con el picante e intentó intimidar a Luis Díaz y compañía, pero apareció un exjugador histórico como Sami Khedira para responderle.

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‘Lucho’ Díaz fue el que empezó a marcar el tono y luego de que le dijeran que va a enfrentar al Real Madrid en la Champions League afirmó que “no le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados de la misma manera, tenemos que seguir concentrados en lo que queremos, en el objetivo que tenemos que es muy claro y nada… Tenemos un grupo espectacular y hay que seguir de esta gran manera”.

El siguiente en salir en público a calentar la serie fue Kylian Mbappé, quien no dudó en tratar de intimidar a Luis Díaz y todo Bayern Múnich diciendo que “en la Champions League nos vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, probablemente el que está en mejor forma ahora mismo, el Bayern de Múnich. Pero si hay un equipo capaz de vencerlos, es el Real Madrid”. Ahora, quien tomó la palabra fue Sami Khedira.

Kylian Mbappé trató de intimidar a Luis Díaz y Sami Khedira le respondió

Mbappé y Khedira hablaron del Real Madrid vs. Bayern en Champions. (Foto: Getty Images)

“Son un equipo de asesinos. Sinceramente, nunca he visto nada igual a este nivel en Europa. En el Bayern, el énfasis está puesto en la victoria, en ganar por un amplio margen y no se conforman con un 1-0, un 2-0 o un 3-0. Si el Bayern logra distribuir el balón a la espalda de la defensa, el Real Madrid se volverá rápidamente peligroso en sus desmarques. Son muy vulnerables en esa zona. La gran fortaleza del Bayern reside ahí, con pases que rompen líneas de Kimmich, Pavlović o Kane”, le dijo Khedira al portal ‘Tz’.

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¿Cuándo inicia la llave Real Madrid vs. Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League?

No falta mucho… Una de las llaves más llamativas de los cuartos de la final de la Champions League 2025-26 empezará cuando Real Madrid reciba a Luis Díaz y el Bayern Múnich el martes 7 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Santiago Bernabéu. El partido de vuelta será en el estadio Allianz Arena, de Alemania, el miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M.

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En síntesis

Sami Khedira respondió a Kylian Mbappé calificando al Bayern Múnich como un equipo de asesinos.

respondió a calificando al Bayern Múnich como un equipo de asesinos. El exfutbolista resaltó la fortaleza del Bayern con los pases de Kimmich , Pavlović y Kane .

, y . Khedira señaló que el Real Madrid es vulnerable a los pases que rompen sus líneas.