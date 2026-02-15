Es tendencia:
Bundesliga

La primera publicación de Luis Díaz tras conocerse la gravedad de la lesión de Manuel Neuer en Bayern

Tras conocerse la gravedad de la lesión de Manuel Neuer en el Bayern Múnich, Luis Díaz hizo una publicación que llamó la atención. ¿Casualidad?

Por Julio Montenegro

Luis Díaz y Manuel Neuer juegan su primera temporada como compañeros.
© Getty ImagesLuis Díaz y Manuel Neuer juegan su primera temporada como compañeros.

El nuevo triunfo del Bayern Múnich tuvo una noticia muy mala. El equipo alemán volvió a ganar en la Bundeslisga con una asistencia de Luis Díaz, pero Manuel Neuer se lesionó ante Werder Bremen, y ya se confirmó la gravedad de su lesión. Acto segido, ‘Lucho’ hizo una publicación.

¿Casualidad o causalidad? Bayern Múnich ganaba 2-0 con tan solo 25 minutos de juego luego de dos goles de Harry Kane. Uno fue de penal y otro de un remate de larga distancia tras pase gol de Luis Díaz. Todo pintaba a que sería una gran noche, pero Neuer solo pudo jugar un tiempo.

La gran sorpresa del inicio del segundo tiempo fue el ingreso de Jonas Urbig por Manuel Neuer y, de inmediato, la gran pregunta fue: ¿Qué le pasó al arquero y capitán del Bayern Múnich? Luego de la victoria 0-3 ante Werder Bremen con asistencia de ‘Lucho’ Díaz se supo todo.

Luis Díaz y una primera publicación tras la lesión de Manuel Neuer

Manuel Neuer crítico el rendimiento del Bayern y Luis Díaz respondió

Neuer y Díaz han ganado un título juntos en Bayern. (Foto: Getty Images)

Luego de que Bayern Múnich publicara que tendrán “que prescindir por el momento de su capitán: Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo en el partido de Bundesliga de ayer (14 de febrero) a domicilio ante el SV Werder Bremen (0-3)”, la primera publicación de Luis Díaz fue una historia en Instagram bailando junto a su esposa y sus dos hijas la canción ‘Chévere’, de Aria Vega. ¿No era el momento indicado?

Historia de Luis Díaz tras lesión de Neuer. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

Jugador del Werder Bremen reconoce en lo que termina un pase gol de Luis Díaz: “Absolutamente magnífico”

¿Quién gana más dinero en Bayern Múnch, Luis Díaz o Manuel Neuer?

Con los dos siendo protagonistas de maneras diferentes, no hubo un mejor momento para comparar sus salarios. Mientras Manuel Neuer gana 21 millones de euros al año, Luis Díaz percibe 7 millones menos. El extremo de la Selección Colombia tiene un sueldo anual bruto de 14 millones de euros en Bayern Múnich.

Datos clave

  • Luis Díaz publicó un video bailando con su familia tras la lesión de Neuer.
  • Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras el 14 de febrero ante Werder Bremen.
  • El portero fue sustituido por Jonas Urbig tras jugar solo los primeros 45 minutos.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
