El mercado de pases de la LigaPro 2026 podría tener el regreso de uno de los volantes que hizo historia con la Selección de Ecuador sub 20. José Cifuentes podría tener revancha en el torneo local.

Según medios locales, José Cifuentes fue ofrecido a Emelec para la temporada 2026. El volante central se encuentra en el Toronto FC de la MLS pero podría regresar al país para jugar en el Astillero.

El entrenador Vicente Sánchez analiza la oferta de Cifuentes y tendrá que ver la directiva si el presupuesto se adapta para lo que pretende el volante ecuatoriano. En el 2025 jugó apenas 7 partidos en el equipo canadiense.

Su ficha pertenece al Rangers de Escocia pero la idea es prestarlo para que tenga regularidad. El jugador incluso fue considerado para la Selección de Ecuador en su momento.

En el Arias Salónica de Grecia en el 2024 jugó más de 30 partidos, antes estuvo cedido sin regularidad en el Cruzeiro de Brasil. Su última temporada en Ecuador fue en el América de Quito 2019.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

