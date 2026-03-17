Harry Kane desafía la lógica de una expulsión y sale a defender en público a Luis Díaz: “Orgullo”

Cuando lo más fácil era salir a acabarlo porque dejó al equipo con nueve jugadores y puso en peligro un empate que los acerca al título de la Bundesliga, Harry Kane desafió la lógica y salió a defender a Luis Díaz luego de que el extremo colombiano fuera expulsado en Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich.

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Kane fue suplente por segundo partido consecutivo debido a un golpe en la pantorilla y desde el banco de suplentes vio como ‘Lucho’ Díaz perdió el balón en la jugada que terminó en el gol del Bayer Leverkusen y la expulsión de Nicolas Jackson por conducta violenta ante un adversario. Bayern Múnich terminó jugando con 9 jugadores

El delantero inglés iba a defender a sus dos compañeros. Harry Kane entró al minuto 16 del segundo tiempo y fue testigo directo de cómo el árbitro Christian Dingert le sacó una segunda tarjeta amarilla a Luis Díaz porque, supuestamente, simuló un penal tras un contacto con el arquero Janis Blaswich.

El mensaje de Harry Kane que defendió a Luis Díaz tras la expulsión ante el Leverkusen

Harry Kane respaldó a Luis Díaz tras ser expulsado. (Foto: Getty Images)

Lejos de salir a exponer a Luis Díaz y a Nicolas Jackson por ser expulsados ante Bayer Leverkusen, Kane desafió la lógica y publicó el siguiente mensaje que defendió tanto al extremo de la Selección Colombia como al delantero de Senegal: “Orgulloso de este equipo. Carácter y agallas mostrados hasta el final. ¡Punto importante lejos de casa!”.

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Post de Kane tras la expulsión de Luis Díaz. (Foto: Instagram / @harrykane)

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La sanción que le dieron a Luis Díaz tras ser expulsado ante Bayer Leverkusen

Luego de que el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol rechazara el recurso de apelación que Bayern Múnich presentó el lunes 16 de marzo de 2026 porque el árbitro Christian Dingert confesó que no debió expulsar a Luis Díaz, se ratificó que el extremo colombiano recibió un partido de sanción por la expulsión en el empate 1-1 ante Bayer Leverkusen. ‘Lucho’ no jugará ante Unión Berlín el sábado 21 de marzo a a las 9:30 A.M. (hora colombiana).

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