El arquero del Bayer Leverkusen reconoce lo que pasó tras la expulsión de Luis Díaz: “Es muy amargo”

El partido de Luis Díaz generó amores y odios… De eso no hay dudas. Bayern Múnich empató con Bayer Leverkusen y ‘Lucho’ no solo anotó el gol de su equipo, también fue expulsado y generó una reacción del arquero Janis Blaswich que sorprendió a todos: “Es muy amargo”.

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Luis Díaz empezó perdiendo un balón por el sector izquierdo que terminó en el gol del Bayer Leverkusen al minto 6 del primer tiempo. Sin embargo, el delantero colombiano no se dejó derrumbar, y en la segunda etapa sería decisivo para el empate del Bayern Múnich.

Abrió el pie derecho y puso el empate. ‘Lucho’ Díaz marcó el empate 1-1 para el Bayern Múnich, pero cuando parecía que iba a ser determinante para lograr la remontada, recibió una segunda tarjeta amarilla. El árbitro Christian Dingert terminó expulsando al extremo colombiano al minuto 34 del segundo tiempo por, supuestamente, simular un penal después de un contacto con el arquero Janis Blaswich.

“Es muy amargo”: La confesión del arquero del Leverkusen tras la expulsión de Díaz

Luis Díaz y Janis Blaswich en Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego del empate 1-1 por la fecha 26 de la Bundesliga, Janis Blaswich, arquero de Bayer Leverkusen, habló con la prensa y no dudó en reconocer lo que pasó tras el gol y la expulsión de Luis Díaz: “Es muy amargo que nos marquen un gol así. Antes tuvimos la oportunidad de poner el 2-0 con un jugador más“.

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La puntuación que le dieron a Luis Díaz en el empate entre Bayern y Bayer Leverkusen

La expulsión influyó mucho. Luis Díaz estaba haciendo todo lo necesario para ser la figura del partido, pero el portal experto ‘Sofa Score’ no perdonó que haya sido expulsado, y le dio una puntuación de 6.4 puntos. El extremo de la Selección Colombia terminó con 31 de 32 pases precisos, un gol y un pase clave.

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Datos clave

Janis Blaswich calificó como “muy amargo” el gol anotado por el colombiano Luis Díaz .

calificó como el gol anotado por el colombiano . El arquero admitió que fue amargo recibir el empate tras tener ventaja numérica en cancha.

recibir el empate tras tener ventaja numérica en cancha. Blaswich lamentó no concretar el 2-0 definitivo antes de la expulsión de Luis Díaz.

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