Mientras James Rodríguez gana 1.4 millones en Atlético Nacional, el salario de Dayro Moreno en Once Caldas

Conoce la verdadera diferencia entre el millonario sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional y el salario de Dayro Moreno en Once Caldas.

Las semifinales de la Copa Colombia 2026 pusieron primera marcha con los partidos de ida y dos de los protagonistas del partido entre Once Caldas y Atlético Nacional fueron James Rodríguez y Dayro Moreno, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de estos cracs en sus equipos.

El primero en destacarse en el partido del 10 de noviembre fue James. Nacional perdía 1-0 después de un gol de Luis Felipe Gómez y recibió otro duro golpe con al expulsión de Elías Cabrera al minuto 35 del segundo tiempo. Sin embargo, Rodríguez apareció como si fuera un centrodelantero, bajó de pecho un pase aéreo de William Tesillo y marcó un golazo de zurda.

Con el partido 1-1 llegó la hora de que Dayro Moreno ingresara al partido al minuto 41 del segundo tiempo, y con el olfato de ser el máximo goleador colombiano de la historia del fútbol, tuvo una opción clara de anotar. De no ser por la intervención del arquero Franco Armani, Once Caldas se iba a llevar la victoria. Ahora, la pregunta era: ¿Moreno gana más o menos dinero que James Rodríguez en Atlético Nacional?

La diferencia difícil de creer entre los salarios de James y Dayro Moreno

La diferencia es de unos 200.000 dólares. Mientras James Rodríguez gana 1.4 millones de dólares anuales en Atlético Nacional, según la información revelada por el periodista Carlos Antonio Vélez, ‘Salary Sport’ le reporta a Dayro Moreno un salario de un poco más de 1.2 millones de dólares al año en Once Caldas.

Video: el golazo de James Rodríguez en Once Caldas vs. Atlético Nacional

Tuvieron que pasar 432 días para que James Rodríguez volviera anotar tras una jugada en movimiento. La última vez que lo había hecho fue el 4 de septiembre de 2025 con la Selección Colombia y rompió esta mala racha con un golazo en el 1-1 entre Atlético Nacional y Once Caldas por Copa Colombia. ¡Video!

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¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del 'Verdolaga' pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 pic.twitter.com/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

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En síntesis