Teófilo Gutiérrez no le come cuento a James Rodríguez y le levanta la mano: “Eso no se dice”

Conoce los detalles del reclamo de Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez y la controversia que se dio en Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizaron un partidazo en el fútbol de Colombia y no tuvo que pasar mucho tiempo para que James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez tuvieran dos cara a cara. El volante ‘Verdolaga’ simuló un golpe y Teo explotó. Luego, se dijeron de todo menos consejos.

La noche empezó a pedir de boca para Nacional con un centro de James que cabeceó Neider Parra para asistir a Andrés Sarmiento. La temperatura empezó a subir entre los jugadores de Junior y un segundo gol de Nacional iba a empeorar las cosas.

Una asistencia magistral de James Rodríguez para el gol de Andrés Felipe Román y el descuento de Guillemo Paiva no sería lo único que terminaría de pasar en el primer tiempo. Una simulación del ’23’ de Atlético Nacional generó la reacción de Teófilo Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó?

El primer cruce entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez en Nacional vs. Junior

James y Teo en Nacional vs. Junior. (Foto: X)

Antes de que se diera el cruce que llegaría a miles de reproducciones, Teo Gutiérrez le hizo un fuerte reclamo a James porque simuló un golpe de Deiber Caicedo. Este solo sería el preámbulo para el cara a cara del segundo tiempo que iba a estar muy picante entre los exjugadores de la Selección Colombia.

“Eso no se dice”: El reclamo de Teo Gutiérrez a James Rodríguez

James Rodríguez iba a cobrar un tiro libre durante el segundo tiempo de la victoria de Atlético Nacional 3-1 a Junior de Barranquilla, pero Teófilo Gutierrez le tiró el balón antes de la ejecución. Esto al volante no le gustó nada, fue a encararlo, algo le dijo al capitán del equipo ‘Tiburón’ y Teo le respondió con un “eso no se dice”. ¡Video!

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