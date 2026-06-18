El conjunto bávaro reaccionó en redes soiales con un potente mensaje tras la gran actuación de Luis Díaz ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

A la distancia, Bayern Múnich disfruta el gran momento que atraviesa su poderosa delantera en el Mundial 2026. Sus tres figuras en ataque, Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, han sido protagonistas con sus respectivas selecciones en el arranque de la Copa del Mundo.

El último en sumarse a la fiesta fue Luis Díaz. El ‘7’ de la Tricolor brilló en la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán al aportar un gol y una asistencia: la actuación que le valió ser elegido como el mejor jugador del encuentro en Ciudad de México.

Luis Díaz fue figura en el triunfo de Colombia con una asistencia y un gol (Getty Images)

El rendimiento del guajiro no pasó desapercibido para el Bayern, que rápidamente destacó su actuación a través de sus redes sociales. “¡Qué debut en el Mundial para Lucho! ¡Con una asistencia y un gol en la victoria inicial de Colombia 3-1 contra Uzbekistán!”, publicó el club alemán para felicitar a una de sus grandes estrellas.

Pero el reconocimiento no quedó ahí. Con Kane, Olise y Díaz destacándose en distintos frentes, el gigante bávaro decidió celebrar el gran presente de su tridente ofensivo con otra publicación. “𝑬𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑹𝑰𝑶. 𝑫𝑲𝑶 sigue cocinando en la Copa del Mundo”, escribió el Bayern junto a una imagen de sus tres atacantes sosteniendo los premios al mejor jugador de sus respectivos partidos.

Para el gigante alemán, el impacto de sus figuras en la máxima cita del fútbol es motivo de orgullo y una señal de que varias de sus principales cartas ofensivas atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras.

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🇨🇴 Was für ein WM-Debüt für Lucho! 🔥@LuisFDiaz19 mit einem Assist und einem Treffer bei Kolumbiens 3:1-Auftaktsieg gegen Usbekistan! ⚽️🅰️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IygqzB9iOD — FC Bayern München (@FCBayern) June 18, 2026