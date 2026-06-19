La joya del Inter de Milán que tendrá que decidir entre España y la Selección Colombia para el Mundial 2030

Se trata de una de las grandes promesas del Inter de Milán. Tanto España como Colombia lucharán por tenerle en el Mundial 2030.

España ya fue noticia en Colombi alrededor de la lucha por el futuro de Cristhian Mosquera. El defensor del Arsenal fue motivo de debate a nivel nacional en ambos países producto de su doble nacionalidad. Todo parece que volverá a repetirse a la hora de hablar de la figura del mediocentro del Inter de Milán, Dilan Zárate.

Hablamos seguramente de una de las grandes perlas del Calcio de cara a los próximos años. Con apenas 18 veranos encima, Zárate se ha convertido en un motivo de ilusión para el Inter de Milán. Ya disputa partidos con el segundo equipo del norte del país y se encuentra en el radar tanto del combinado español como colombiano de cara al futuro. Los europeos llevan ventaja de momento.

A diferencia del caso de Mosquera, Zárate nació en Colombia. Años más tarde su familia emigraría a Cataluña, donde el joven mediocentro empezaría a dar sus primeros pasos en el Cornellá. Tras un comienzo ilusionante en el nuevo equipo propiedad de Lionel Messi, el Girona se quedaría con sus servicios. Es ahí donde aparece un Inter de Milán que a los 16 años vio una promesa total que ya rinde para el fútbol italiano. Medios como el Diario AS avisan del interés de clubes de Portugal, Holanda o Croacia para intentar sacarle de San Siro en los próximos meses.

Como decimos, Zárate cuenta con la doble nacionalidad. Pero en este momento España lleva ventaja frente a Colombia teniendo en cuenta la convocatoria del joven centrocampista para el Europeo Sub-19 que se va a disputar entre el próximo 28 de junio y el 11 de julio. Se espera que continúe en el radar de un combinado español donde hay varios jugadores con pasaporte cafetero que podrían unirse a este contexto de cara a los próximos años.

Zárate, en la mira de varios clubes para salir del Inter: GETTY

Zárate incluso ya ha debutado en un amistoso con el primer equipo del Inter de Milán. Lo hizo meses atrás frente al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, para intentar meterlo poco a poco en la dinámica del primer equipo del Calcio. Hasta la fecha, Colombia se encuentra con desventaja en la lucha por uno de los grandes proyectos de jugador que se tienen en el fútbol europeo de acuerdo con las planillas oficiales.

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Dilan Zárate, apenas la punta del iceberg

Incluyendo a Mosquera y los nombres de los que vamos a hablar a continuación, hay hasta 9 proyectos de cracks que tanto España como Colombia esperan poder tener en sus filas para el Mundial 2030. Zárate es el único de todos ellos que ha nacido en territorio sudamericano. El resto lo han hecho en España tras ver a sus familias emigrar años antes de acuerdo con los archivos de archivo.

Nombres como Iker Quintero (Athletic Club) en el lateral izquierdo, Carles Pérez Lobo (Espanyol), Ronny García (Rayo Vallecano), Holmes Zamorano (Girona) o Gorka Abascal (Real Madrid) van a ser noticia por todo esto. Muchos ya se encuentran en el radar de la selección española y disputando partidos en las categorías menores de La Roja. En tiempos donde tanto se habla del Mundial con más hijos de migrantes de todos los tiempos, desde la Tricolor tendrán que mover ficha para no perder posibles futuros cracks a manos de España.

Datos claves

Dilan Zárate , mediocentro del Inter de Milán, posee doble nacionalidad entre España y Colombia.

, mediocentro del Inter de Milán, posee doble nacionalidad entre España y Colombia. El futbolista de 18 años nació en Colombia y posteriormente emigró junto a su familia.

nació en Colombia y posteriormente emigró junto a su familia. España convocó a Zárate para disputar el Europeo Sub-19 desde el 28 de junio.