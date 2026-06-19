Luis Díaz cambió el ranking de clubes con más goleadores en la historia de los Mundiales

El tanto del cafetero ante Uzbekistán hace que Bayern Munich se una al liderato. Sol hay un club de Conmebol en el ranking.

Luis Díaz fue el principal baluarte de la victoria de Colombia frente a Uzbekistán en el debut de los cafeteros por la Copa del Mundo. Una jornada que supuso el regreso del equipo sudamericano al máximo torneo de la FIFA y donde el tanto del extremo izquierdo alteró un prestigioso ranking. Bayern Múnich ya es uno de los clubes con más goles en toda la historia de los Mundiales.

Gracias a su derechazo en el segundo tempo en el Estadio Azteca, Luis Díaz hace que el equipo alemán llegue a los 81 goles en toda la historia de la Copa del Mundo. Una marca que hasta entonces únicamente era poseída por el Real Madrid. Y que también se vio aumentada gracias a los goles de Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham durante las últimas horas. Lucho iguala la contienda.

La tercera posición del ranking la tiene el Barcelona con un total de 76 goles. En ese sentido, nombres como el de Lionel Andrés Messi o una camada de talentos absolutamente histórica de la selección española son responsables en todos los sentidos. Inter de Milán, con 72, es el último equipo que supera los 60 goles en toda la historia de los Mundiales de acuerdo con los archivos oficiales.

Tras ello siguen apareciendo entidades históricas. La Juventus de Turín suma desde 1930 un total de 59 goles marcados en la Copa del Mundo. El Manchester United con 46 le sigue en un empate con el Paris Saint-Germain, que muestra el crecimiento del equipo de la capital francesa a lo largo de los últimos años. El Atlético de Madrid con 44 se encuentra en la octava posición.

Bellingham y Kane también sumaron goles para Bayern y Real Madrid esta jornada: GETTY

Solamente aparece una entidad sudamericana en todo el ranking. El Peñarol de Montevideo con 39 goles es el equipo de nuestro lado del mundo que más tantos ha tenido por parte de sus futbolistas en el torneo de la FIFA. Incluso supera los 36 de un histórico que, como el AC Milan, ha llevado decenas de jugadores más a lo largo de las últimas dos o tres décadas al certamen.

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Luis Díaz empieza la caza de James con los MVP

El crack del Bayern de Múnich fue nombrado futbolista del partido en el encuentro ante Uzbekistán. Llegó a su primera distinción de estas características en toda la historia de los Mundiales durante un debut que fue dorado en todos los sentidos. Nadie, eso sí, hasta la fecha suma más premios al mejor futbolista de la jornada cuando hablamos del equipo cafetero que James Rodríguez.

El capitán de Colombia tiene 4 premios de MVP. Tres de estos se dieron durante el Mundial de Brasil 2014, donde el mundo se enteró hasta el fin de los tiempos quién era James Rodríguez. Durante Rusia 2018, y tras la goleada por 3-0 frente a Polonia en el segundo partido, el exjugador del Real Madrid completaría su palmarés general.

Datos claves

Luis Díaz anotó con Colombia y llevó al Bayern Múnich a 81 goles mundialistas.

anotó con Colombia y llevó al a 81 goles mundialistas. El club Real Madrid lidera el ranking empatado con el equipo alemán con 81 goles .

lidera el ranking empatado con el equipo alemán con . El club Peñarol es la única entidad sudamericana del ranking con 39 goles anotados.