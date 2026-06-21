Toda Colombia sorprendida con las palabras del periodista más famoso de Europa sobre Luis Díaz: “Es solo el comienzo”

Conoce por qué toda Colombia está sorprendida tras las recientes declaraciones del famoso periodista europeo sobre el brillante futuro de Luis Díaz.

Luis Díaz debutó por todo lo alto en la historia de los mundiales. No solo marcó un gol, dio una asistencia y fue elegido la figura de la victoria de la Selección Colombia a Uzbekistán en el Mundial 2026, también hizo que el periodista más famoso de Europa dijera unas palabras que sorprendió a todo el pueblo colombiano.

Empezó un poco impreciso, pero se tomó confianza. ‘Lucho’ Díaz filtró un pase como si fuera volante ’10’ para que Daniel Muñoz anotara el primer gol ante Uzbekistán. Luego, cuando el partido por la primera fecha del Grupo K se estaba complicando, apareció el pie derecho del extremo del Bayern Múnich para traer calma y tranquildad.

Luis Díaz anotó su primer gol en la historia de los mundiales durante la victoria 3-1 ante Uzbekistán y recibió una calificación de 8.5 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’. ¿Qué esperar de ‘Lucho’ para lo que falta del Mundial 2026? Fabrizio Romano tuvo la respuesta.

El periodista más famoso de Europa habló Luis Díaz: “Es solo el comienzo”

Fabrizio Romano habló de Luis Díaz. (Foto: X / @FabrizioRomano y Getty Images)

“Luis Díaz lo está sintiendo. Gol + asistencia en su primer partido de la Copa del Mundo jamás. Le está diciendo a los más cercanos a él: Colombia puede ser el outsider (tapado) y hacer algo especial este verano. La confianza dentro del campamento es enorme. Qué arranque para ‘Lucho’… Y esto es solo el comienzo“, publicó Romano, quien tiene más de 27.9 millones de seguidores en X.

Luis Díaz vuelve a jugar con la Selección Colombia en el Mundial este día

Con el respaldo del periodista más famoso de Europa, Luis Díaz saltará aún más motivado a la cancha del estadio Akron de Guadalajara para el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026. La ‘Tricolor’ jugará contra República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana).

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