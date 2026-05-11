Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Neymar en Santos

¿Un abismo entre Europa y Sudamérica? Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, mira el sorpresivo salario de Neymar en Santos. Lee aquí.

Y un día, Neymar Jr. volvió a ser noticia. A pesar de que le daban muy pocas posibilidades de ir al Mundial 2026, el crac dio un paso importante al estar en la prelista de Brasil para la próxima Copa del Mundo. Así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que cobra Luis Díaz en Bayern Múnich.

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Neymar tuvo que someterse en diciembre de 2025 a una artroscopia en la rodilla izquierda, la misma en la que sufrió una rotura de ligamento cruzado. Poco a poco empieza a agarrar ritmo y en el primer semestre de 2026 ya suma seis goles y tres asistencias que lo tienen con la ilusión de ir al Mundial.

La situación de Luis Díaz es muy diferente. Es uno de los fijos en la lista de los 26 jugadores que la Selección Colombia convocará para la próxima Copa del Mundo de la FIFA por el nivel superlativo que tiene en Bayern Múnich con 47 contibuciones de gol (26 goles y 21 asistencias). ¿Estará ganando mucho más dinero que Neymar?

Luis Díaz gana casi once veces más de lo que cobra Neymar

Luis Díaz y Neymar tienen salarios muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Entendiendo que uno está en el prime de su carrera con 29 años y el otro ya pasó su mejor momento y tiene 34 años, se explica la diferencia de 12.7 millones de euros. Mientras que Luis Díaz gana 14 millones brutos en el Bayern Múnich, según el portal ‘Capology’, ‘UOL Esporte’ señaló que el salario de Neymar en Santos es de 1.6 millones de dólares. Unos 1.3 millones de euros, aproximadamente.

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¿Hasta cuándo tienen plazo las selecciones para presentar la lista 26 convocados al Mundial 2026?

Cuando los calendarios marquen que es el sábado 30 de mayo de 2026, se cumplirá la fecha límte para que las 48 selecciones que participarán en el Mundial presenten las listas definitivas de los 26 jugadores convocados. Luis Díaz estará en la de la Selección Colombia y… ¿Neymar en la Brasil? Ese misterio estará por resolverse.

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