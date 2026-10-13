Llegó a más de 3.9 millones de reproducciones: Así quedó ‘El Pibe’ Valderrama tras quitarse el pelo

El video que paralizó al FPC. Descubre cómo quedó 'El Pibe' Valderrama tras quitarse la melena en la publicación de más de 3.9 millones de vistas.

Lo que ningún fanático del fútbol de Colombia se imaginó que iba a pasar, pasó.

¿O fue IA? Por ahora, vamos a creerle a los protagonitas. Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y su esposa Elvira Redondo publicaron el video de cómo quedó la leyenda de la selección colombiana tras quitarse todo el pelo. Tal fue la sensación del video que llegó a más de 3.9 millones de reproducciones.

‘El Pibe’ Valderrama no solo se hizo famoso a nivel mundial por los pases filtrados y la visión de juego que lo llevó a jugar tres mundiales con la Selección Colombia. Aquella melena icónica, que en sus mejores momentos fue rubia, lo hacía que lo reconocieron por el mundo entero.

Incluso, no solo en la MLS se celebró el 18 de julio de 1996 el día de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y lo aficionados llevaron pelucas en alusión al jugador colombiano, también su cabellera tuvo una famosa anéecdota antes de decir adiós. Antes del Mundial de 1994, al exjugador colombiano le ofrecieron 2 millones de dólares para cortarse el pelo, pero dijo no. ¡Ahora, todo cambió!

Video: así que quedó ‘El Pibe’ Valderrama tras quitarse el pelo

El Pibe se quitó el pelo. (Foto: IG)

A pesar de que muchos sostienen que es un video hecho con inteligencia artificial, los protagonistas de la publicación viral demostraron la contrario.“Bueno, mi gente. Ya mi mono está listo para quitarse la melena”, dijo Elvira Redondo. Luego, el mismo ‘Pibe’ reaccionó a cómo quedó: “No joda, se ve bacano”. ¡Video!

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El desafío a ‘El Tino’ Asprilla que ‘El Pibe’ Valderrama aprobó tras quedarse sin pelo

La periodista Melissa Martínez compartió el video de Carlos Valderrama quitándose el pelo y escribió un desafío a Faustino ‘El Tino’ Asprilla que el mismo ‘Pibe’ aprobó compartiendo como historia en su perfil de Instagram.

Desafío a El Tino Asprilla. (Foto: Instagram)

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En síntesis

3.9 millones de reproducciones: sumó el video de ‘El Pibe’ Valderrama sin su icónica melena.

sumó el video de sin su icónica melena. 2 millones de dólares: rechazó ‘El Pibe’ Valderrama en 1994 por cortarse el pelo.

rechazó en 1994 por cortarse el pelo. Melissa Martínez: propuso un desafío a ‘El Tino’ Asprilla que Valderrama aprobó en Instagram.