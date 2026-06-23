Mientras Néstor Lorenzo gana US$2,4 millones en Colombia, este es el humilde salario del DT de RD Congo

Existe una fuerte diferencia salarial entre Néstor Lorenzo y Sébastien Desabre. Este martes, ambos se ven las caras por el Grupo K del Mundial 2026.

La Selección Colombia y la República Democrática del Congo se verán las caras este martes en un partido que puede definir el destino de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026. La ‘Tricolor’ llega al Estadio de Guadalajara con la gran chance de avanzar a diecieseisavos de final, tras la contundente victoria 3-1 frente a Uzbekistán en el debut.

El elenco dirigido por Néstor Lorenzo mostró solidez en ataque, aunque sufrió defensivamente para doblegar a los debutantes asiáticos. Con James Rodríguez como eje creativo, Colombia intentará repetir su buen rendimiento y acercarse a la clasificación en un grupo que se presenta competitivo.

Lorenzo y Desabre se verán las caras este martes en Guadalajara por el Grupo K del Mundial 2026.

La diferencia de salarios entre Lorenzo y Desabre

En la previa al decisivo enfrentamiento, aparece un dato que expone las diferencias estructurales entre ambas selecciones: los salarios de sus entrenadores. Según el portal especializado Finance Football, Néstor Lorenzo percibe un salario anual de 2,4 millones de dólares como seleccionador de Colombia.

Esta cifra pone al exdefensor argentino como el séptimo entrenador mejor pagado de Conmebol a nivel de selecciones, superando por escaso margen a Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, por ejemplo.

En contraste, el técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, gana aproximadamente 691.000 dólares al año, de acuerdo con el sitio Footyroom. La diferencia entre ambos supera los 1,7 millones de dólares anuales.

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Más allá del aspecto económico, el equipo africano también llega con argumentos futbolísticos sólidos. En su debut, RD Congo logró un valioso empate 1-1 ante Portugal, uno de los favoritos del grupo. El conjunto de Desabre mostró orden táctico, intensidad en la recuperación y una propuesta capaz de competir de igual a igual ante un rival de mayor jerarquía.

En resumen…