Miguel Ángel Borja tendría nuevo club ¿pensando en volver a Selección Colombia?

El delantero Miguel Ángel Borja dejará el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y tendría nuevo club ¿pensando en volver a la Selección?

El mercado de fichajes del segundo semestre de la Liga BetPlay tendría de regreso a Miguel Ángel Borja. El delantero dejaría los millones de Emiratos Árabes Unidos para regresar al país.

Según WIN Sports, Miguel Ángel Borja está cerca de ser nuevo refuerzo de Junior. El actual bicampeón invertirá fuerte y traerá de vuelta al ex seleccionado de Colombia.

La decisión de Miguel Ángel Borja de volver, incluso cobrando mucho menos de los tres millones de dólares que gana en Medi Oriente, va de la mano con buscar jugar en ligas más competitivas.

Con solo Luis Suárez afianzado en la Selección Colombia, Miguel Borja tiene una chance importante de volver a meterse en el radar de la Selección si llega a una liga más competitiva que las asiáticas.

Junior quiere el tricampeonato y va a lo grande, tanto que además de Miguel Ángel Borja, el ‘Tiburón’ quiere fichar a Juanfer Quintero, quién podría salir de River Plate.

Las estadísticas de Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja lleva 8 goles en 16 partidos con el Al Wasl, en su último ciclo en Junior marcó 30 goles en 47 partidos, luego se fue cuatro temporadas a River Plate de Argentina.

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Miguel Ángel Borja – Selección Colombia

En resumen