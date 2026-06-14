Miguel Ángel Borja tendría nuevo club ¿pensando en volver a Selección Colombia?

El mercado de fichajes del segundo semestre de la Liga BetPlay tendría de regreso a Miguel Ángel Borja. El delantero dejaría los millones de Emiratos Árabes Unidos para regresar al país.
Según WIN Sports, Miguel Ángel Borja está cerca de ser nuevo refuerzo de Junior. El actual bicampeón invertirá fuerte y traerá de vuelta al ex seleccionado de Colombia.
La decisión de Miguel Ángel Borja de volver, incluso cobrando mucho menos de los tres millones de dólares que gana en Medi Oriente, va de la mano con buscar jugar en ligas más competitivas.
Con solo Luis Suárez afianzado en la Selección Colombia, Miguel Borja tiene una chance importante de volver a meterse en el radar de la Selección si llega a una liga más competitiva que las asiáticas.
Junior quiere el tricampeonato y va a lo grande, tanto que además de Miguel Ángel Borja, el ‘Tiburón’ quiere fichar a Juanfer Quintero, quién podría salir de River Plate.
Las estadísticas de Miguel Ángel Borja
Miguel Ángel Borja lleva 8 goles en 16 partidos con el Al Wasl, en su último ciclo en Junior marcó 30 goles en 47 partidos, luego se fue cuatro temporadas a River Plate de Argentina.
Miguel Ángel Borja – Selección Colombia
En resumen
- Miguel Ángel Borja está muy cerca de sellar su regreso a la Liga BetPlay para convertirse en el flamante refuerzo de Junior de Barranquilla.
- El delantero dejará el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos y aceptará una importante rebaja salarial (gana 3 millones de dólares en Medio Oriente) para jugar en una liga más competitiva y volver al radar de la Selección Colombia.
- El conjunto de Barranquilla, actual bicampeón del fútbol colombiano, busca armar un plantel estelar para conseguir el tricampeonato y también tiene en la mira a Juan Fernando Quintero.