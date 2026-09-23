Tras su golazo de chilena, Miguel Borja confesó su deseo de cara a las próximas convocatorias de la Selección Colombia

El delantero de 33 años empieza a destacar en América de México. Borja le dejó un mensaje a Néstor Lorenzo de cara al futuro.

Miguel Ángel Borja es uno de los colombianos más destacados de la última semana previa al parón de selecciones. El cafetero marcó de chilena con el América de México frente a las Chivas de Guadalajara para mostrarse más vigente que nunca en la Liga MX. En medio de sus primeros compases por las Águilas, le dejó un claro mensaje a Néstor Lorenzo de cara a las futuras convocatorias de la selección cafetera.

“Yo amo los colores de mi país y, cuando era chico, soñaba con eso para defenderlos a muerte. Ese deseo no se ha ido, tengo 33 años y soy muy maduro. Cuando he ido, lo he hecho en buen momento y con mucha responsabilidad. El profe Néstor Lorenzo ha dicho muchas veces que las puertas de la Selección están abiertas y yo nunca le he dicho que no”, palabras de Borja tras firmar su tercer gol con el América de México.

El delantero acumula hasta la fecha 30 partidos con la selección de Colombia y 9 goles oficiales. Desde el año 2024 no tiene minutos con un combinado que no le utilizó para la pasada convocatoria de la Copa del Mundo. Si bien entiende que se trata de un momento de cambios, ni mucho menos descarta recibir una llamada que le permita volver a ponerse la camiseta amarilla.

El mismo color que tiene en este momento por México. Tras su golazo de chilena en el pasado fin de semana en el clásico frente a Chivas, Borja se mostró feliz de haber llegado a una entidad que entiende como absolutamente gigante en el continente: “América es un equipo que requiere de mucha entrega por la historia que tiene y porque es tricampeón. Sabía a lo que venía después de mi paso por Emiratos Árabes. Duré seis meses allá y la pasé muy bien con mi familia. Ahora estoy aquí y tengo muchas ganas de seguir demostrando mi talento”.

Borja no se cierra las puertas a la Selección Colombia: GETTY

Veremos qué clase de respuesta tienen las palabras de Borja por parte de Néstor Lorenzo. El delantero de 33 años buscará meterse en el radar del seleccionador argentino para un proceso de cambios y variantes en el equipo cafetero. Unos 13 futbolistas que estuvieron en la última convocatoria durante la Copa del Mundo no eran parte de los amistosos frente a Perú, México y Paraguay.

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Borja abre la puerta a un regreso a Colombia

Consultado por todos los regresos estelares del fútbol colombiano, Miguel Ángel Borja se mostró tajante alrededor de la posibilidad de volverse a poner una camiseta del FPC. Señala que en algún momento podría abrirse la puerta a un retorno a ciudades como Barranquilla o Medellín.

“Es muy bonito. Yo le había dicho como cinco veces a Juan Guillermo Cuadrado que regresara a Colombia y no quería. Ahora, que no le volví a decir, regresó. Los regresos de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez le dan estatus a la liga. Yo tengo dos puertas abiertas allá con Nacional y Junior, entonces creo que mi regreso se va a dar y estaré feliz de que así sea”, son las reflexiones de un Borja que, mientras se espera por una posible nominación al premio Puskás, habla en clave Colombia sin ningún tipo de tapujo.

Datos claves

Miguel Borja anotó un gol de chilena con el América de México contra Chivas.

anotó un gol de chilena con el contra Chivas. El delantero suma 30 partidos y 9 goles oficiales con la selección de Colombia .

y oficiales con la . Miguel Borja manifestó su deseo de volver a jugar en Nacional o Junior.