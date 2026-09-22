El club de la Liga BetPlay que se ilusiona con el fichaje de José Enamorado

Los hinchas de un equipo de la Liga BetPlay se ilusionaron con un posible regreso de José Enamorado al fútbol colombiano. El extremo reapareció en el FPC y su visita despertó la ilusión de los aficionados que sueñan con volver a verlo defender los colores de su antiguo club.
Se trata de Real Cartagena, equipo al que Enamorado fue a ver en el estadio Jaime Morón León durante su partido contra Envigado. El futbolista aprovechó un día libre en medio de su temporada con Gremio para acompañar desde las tribunas a uno de los equipos importantes en su carrera.
Aunque los aficionados saben que su regreso no es una posibilidad inmediata, debido a que actualmente juega en Brasil, mantienen la esperanza de que el atacante vuelva a vestir la camiseta de Real Cartagena antes de retirarse. El vínculo entre el jugador y el club permanece vigente por la etapa que vivió allí como profesional.
En enero de 2026, Gremio adquirió el 60 % de los derechos deportivos de José Enamorado por cerca de tres millones de dólares. Junior de Barranquilla recibió el dinero correspondiente a la operación, mientras que Real Cartagena conservó un porcentaje del pase.
Durante su etapa en Junior, Enamorado disputó alrededor de 126 partidos oficiales, con 16 goles y 17 asistencias. En su primera temporada con Gremio, suma aproximadamente 34 encuentros, cuatro asistencias y ningún gol.
José Enamorado se ofreció a otro equipo
El otro equipo al que José Enamorado le gustaría jugar es a la Selección Colombia, sin embargo es poco probable que Néstor Lorenzo lo incluya en el proceso al Mundial 2026,
🤩⚽ ¡Invitado de lujo en el Estadio Jaimer Morón León de Cartagena! José Enamorado viendo a @RealCartagena #ELTORNEOxWIN 🔰🔥 pic.twitter.com/3hwHEZyXwP— Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2026
En resumen
- Un club tradicional de la Liga BetPlay inició gestiones para intentar concretar el fichaje de José Enamorado en este mercado de pases de 2026.
- El atacante colombiano es considerado una de las piezas más desequilibrantes del FPC, por lo que su posible movimiento genera alta expectativa en el entorno local.
- Las negociaciones dependerán de las condiciones económicas del traspaso y la postura de la directiva poseedora de sus derechos deportivos.