Millonarios analiza continuidad de Fabián Bustos y ya hay candidatos a reemplazarlo

Millonarios es otro de los equipos que podría penasar en cambiar a Fabián Bustos y ya hay algunos nombres como candidatos.

Se acaba el primer semestre del fútbol colombiano y otro de los clubes que debe decidir la continuidad de su entrenador es Millonarios. Muchos ponen a Fabián Bustos fuera del club y ahora dan los nombres de los posibles reemplazantes.

Durante este semestre,Millonarios habría anotado a Gustavo Quinteros, Alejandro Restrepo y Juan Carlos Osorio como alternativas para el nuevo DT. En este semestre los azules cayeron eliminados de torneo local y de Copa Sudamericana.

Fabián Bustos tiene contrato hasta diciembre pero en lo deportivo fue muy criticado, al mismo tiempo al entrenador argentino lo sondearon de clubes de Perú y Ecuador.

Por ahora, Fabián Bustos estaría en planes de continuidad y ya habría hecho los pedidos de refuerzos para la directiva, tanto en puestos como algún nombre en específico.

Los azules también deben decidir la continuidad de jugadores como Falcao y Mackalister Silva, así como conocer la decisión final de nombres claves como Rodrigo Contreras.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Radamel Falcao – Millonarios.

En resumen