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Millonarios casi elimnado y Nacional líder: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana a dos fechas del final

Conoce la tabla de posiciones de la Liga Colombiana a dos fechas del final. Nacional asume el liderato absoluto mientras Millonarios agoniza. Lee más.

Julián Angulo y el escudo de Atlético Nacional.
© Vizzor Image y archivo particularJulián Angulo y el escudo de Atlético Nacional.

La Liga Colombiana I-2026 está cerca de llegar a su fin tras la culminación de la fecha 17. Mientras que Millonarios está casi eliminado, Atlético Nacional es más líder que nunca en una tabla de posiciones que así quedó a dos fechas del final de la fase regular:

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana tras la fecha 17. (Foto: X / @josasc)

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana tras la fecha 17. (Foto: X / @josasc)

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En resumen

  • Atlético Nacional consolida su liderazgo en la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano.
  • Millonarios queda matemáticamente al borde de la eliminación a falta de dos jornadas competitivas.
  • Restan únicamente dos fechas para concluir oficialmente la fase regular de la Liga Colombiana I-2026.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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