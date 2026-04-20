Millonarios casi elimnado y Nacional líder: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana a dos fechas del final

La Liga Colombiana I-2026 está cerca de llegar a su fin tras la culminación de la fecha 17. Mientras que Millonarios está casi eliminado, Atlético Nacional es más líder que nunca en una tabla de posiciones que así quedó a dos fechas del final de la fase regular:
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana tras la fecha 17. (Foto: X / @josasc)
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En resumen
- Atlético Nacional consolida su liderazgo en la tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano.
- Millonarios queda matemáticamente al borde de la eliminación a falta de dos jornadas competitivas.
- Restan únicamente dos fechas para concluir oficialmente la fase regular de la Liga Colombiana I-2026.