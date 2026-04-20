Giro drástico en la denuncia contra Nicolas Rodríguez: Aparecieron nuevas pruebas en la Fiscalía

Cuando parecía que la carrera de Nicolas Rodríguez corría grave peligro por la denuncia que recibió en su contra por presunto acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, aparecieron nuevas pruebas en la Fiscalía que dieron un giro drástico en el caso en contra del jugador de Atlético Nacional.

“Exclusiva: Nicolás Rodríguez volverá a entrenamientos grupales y, seguramente, a las convocatorias de Atlético Nacional luego de que unas pruebas realizadas por la Fiscalía salieran negativas. El club y el jugador esperan que el caso se resuelva tan pronto como sea posible y pueda demostrar su inocencia”, publicó el periodista Felipe Sierra.

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