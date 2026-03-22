Millonarios confirma la peor noticia sobre Santiago Castrillón: “No logró recuperarse y falleció”

El mundo del fútbol de Colombia está de luto. La jornada del sábado 21 de marzo recibió la impactante noticia que Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, sufrió un colapso durante un partido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico. Unas horas después, ‘Millos’ confirmó la peor noticia.

Castrillón estaba jugando un partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe Torneo Nacional Sub-20 cuando colapsó y tuvo que ser atendido por el departamento médico del equipo ‘Embajador’. “Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular“, empezó diciendo el comunicado de ‘Millos’.

De inmediato, empezó una cadena de oración que movilizó a todo el fútbol colombiano. Incluso, la cuenta oficial en X de Santa Fe publicó un sentido mensaje en el que afirmó que enviaban “una voz de aliento y le desea pronta recuperación a Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. El fútbol debe integrarnos, y hoy nos unimos por la salud de Santiago”. Sin embargo, se estaba por confirmar la peor noticia…

Millonarios confirma el fallecimiento de Santiago Castrillón: “El corazón azul está roto”

Santiago Castrillón ya entrenaba con el equipo profesional de Millonarios. (Foto: X / @azul_mfc)

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”, publicó la cuenta oficial del equipo ‘Embajador’.

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En resumen

El jugador Santiago Castrillón falleció este domingo tras sufrir un colapso en un partido.

falleció este domingo tras sufrir un colapso en un partido. El incidente ocurrió el sábado 21 de marzo durante el Torneo Nacional Sub-20.

durante el Torneo Nacional Sub-20. Castrillón recibió atención cardiovascular en un centro hospitalario de alta complejidad al norte.

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