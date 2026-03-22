La jugada ‘maradoniana’ de James Rodríguez que puso de pie a más de 19.000 hinchas

Por fin llegó el debut de James Rodríguez en condición de local con Minnesota United y ya dejó claro que es un jugador diferente. El ’10’ colombiano entró al segundo tiempo del partido ante Seattle Sounders e hizo una jugada ‘maradoniana’ que puso de pie a más de 19.000 hinchas.

¡A los detalles! Minnesota United venía de perder 6-0 ante Vancouver Whitecaps en la cuarta fecha de la MLS 2026, pero James había dejado claro que “todos saben que la derrota fue algo dura, pero yo he pasado por etapas así también. He perdido por muchos goles, no muchas veces a lo largo de mi carrera, pero sí sé cómo se sale de todo esto“.

Llegó la hora de ver debutar a James Rodríguez en el estadio Allianz Field y este se dio al minuto 32 del segundo tiempo. El ’10’ colombiano solo alcanzó a jugar 13 minutos, pero eso no le impidió que uno de los dos pases clave que hizo recordara aquelllas asistencias mágicas que hacía Diego Maradona.

Video: La jugada ‘maradoniana’ de James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez en Minnesota United vs Seattle Sounders. (Foto: X / @MNUFC)

Durante el segundo tiempo del empate 0-0 entre Minnesota United y Seattle Sounders, James Rodríguez recibió un balón y solo necesitó de tres toques leve para dejar la pelota en una posición perfecta. El ’10’ colombiano le filtró un pase entre líneas a Anthony Markanich, los más de 19.000 hinchas asistentes al estadio Allianz Field se pusieron de pie, pero el lateral izquierdo falló la oportunidad de gol. ¡Video!

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El próximo partido de James Rodríguez es con la Selección Colombia

Luego del empate por la quinta fecha de la MLS, James Rodríguez se va a unir a la concentración de la Selección Colombia para jugar el partido amistoso contra Croacia del jueves 26 de marzo las 6:30 P.M. El capitán de la ‘Tricolor’ también hará parte del duelo estelar contra Francia del domingo 29 de marzo a las 2:00 P.M.

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En resumen

James Rodríguez realizó un pase clave filtrado entre líneas tras solo tres toques .

realizó un pase clave filtrado entre líneas tras solo . Más de 19.000 hinchas en el Allianz Field se levantaron por la jugada maradoniana.

en el se levantaron por la jugada maradoniana. El lateral Anthony Markanich falló la oportunidad de gol tras la asistencia de James.

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