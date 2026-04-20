Este lunes 20 de abril de 2026 Millonarios encendió todas las alarmas después de confirmar que Radamel Falcao sufre una fractura en su rostro. El jugador no pudo continuar en el partido ante América de Cali y hoy se han confirmado los peores diagnósticos.

En su cuenta oficial, Millonarios detalló el estado de salud de Radamel Falcao: “Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el

arco cigomático“, dice el comunicado oficial de Millonarios sobre el jugador.

Por otro lado, el club también detalló que aún no se toma una decisión sobre el tratamiento que debe seguir: “El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión. Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución“, comentó el club.

La recuperación de Falcao dependerá netamente de cómo avance su fractura y de los mecanismos de recuperación que se implementen, además de la máscara que tendrá que usar. Bien podría volver a jugar en 2 semanas, como también en las próximas 8 semanas (Dos meses).

Falcao sufrió una fractura facial. (Foto: @MillosFCOficial)

El regreso para Falcao a Millonarios está lejos de ser el esperado. El jugador no ha podido ser regular por una suspensión y también por las lesiones, ahora con este nuevo problema; se vuelve a perder partidos. El ‘Tigre’ no ha podido ser de ayuda para Fabián Bustos.

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Los números de Falcao en este regreso a Millonarios

El jugador de 40 años ha jugado un total de 9 partidos en este semestre, muy poco para lo que se esperaba. El ‘Tigre’ solo lleva 1 gol en casi 300 minutos. Se ha perdido 10 partidos, 2 por suspensión y 8 encuentros por una lesión muscular y ahora se perderá más.

El contrato de Radamel Falcao con Millonarios

Falcao solo tiene contrato en Millonarios hasta finales de este semestre de 2026. Tras esta gran irregularidad; no está claro si el club ampliará su contrato finales de año. También depende de los títulos que esté peleando en se momento el club ‘Embajador’.

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Datos clave:

Radamel Falcao sufrió una fractura en el arco cigomático este lunes 20 de abril.

sufrió una este lunes 20 de abril. El tratamiento definitivo de la lesión se definirá en las próximas 48 horas .

. El jugador registra 9 partidos y 1 gol en casi 300 minutos este semestre.