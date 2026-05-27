Luego de lo errores de Diego Novoa, este arquero colombiano se le ofreció a Millonarios

¿Salvador a la vista u oportunismo puro? Tras los imperdonables errores de Diego Novoa, conoce al arquero que se le ofreció a Millonarios.

Millonarios no para de acumular fracasos y uno de los grandes señalados tras la elminación en la fase de gruos de la Copa Sudamericana fue Diego Novoa. Falló en el segundo gol de O’Higgins y, acto seguido, se conoció el arquero colombiano que se le ofreció al equipo ‘Embajador’.

¿Casualidad o causalidad? Millonarios solo necesitaba empatar con O’Higgins en condición de local para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero, una vez más, Novoa se vio comprometido en un gol que terminó siendo clave.

Diego Novoa no tuvo la mano derecha firme en el segundo gol de O’Higgins y quedó la sensación que pudo hacer más. Millonarios terminó perdiendo 1-2 y fue el segundo error consecutivo del arquero, quien venía de ser el responsable del gol de Sao Paulo en el empate 1-1 del 19 de mayo.

Este arquero colombiano se le ofreció a Millonarios tras lo errores de Novoa

Este arquero reemplazaría a Novoa en Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Durante el programa ‘El VBar’ de ‘AS Colombia’, el periodista Diego Rueda reveló que “el arquero con más posibilidades de llegar a Millonarios es colombiano y se llama Joan Felipe Parra“. Luego, el mismo Rueda redobló la apuesta y sostuvo que “Joan Parra no continúa en Once Caldas. Si no viene a Millonarios, que es el deseo del jugador, se va para México”. Más claro, imposible…

¿Hasta cuándo tienen contrato Guillermo De Amores y Diego Novoa en Millonarios?

Aquí está el gran problema para que Millonarios traiga un arquero extranjero. Mientras Diego Novoa tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, el arquero uruguayo Guillermo de Amores firmó vínculo hasta el el 30 de junio de 2027. Ambos arqueros tienen grandes probabilidades de salir de ‘Millos’.

Publicidad

Encuesta¿En qué equipo juega Joan Parra? ¿En qué equipo juega Joan Parra? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis