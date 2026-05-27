Lo quieren todos y José Contreras firmará con sorpresivo equipo

El arquero José Contreras tiene su futuro confirmado tras haber brillado en Barcelona y haber recibido ofertas de varios clubes.

José Contreras ha sido uno de los arqueros más regulares del campeonato ecuatoriano desde su llegada, lo que naturalmente despertó el interés de otros clubes. Con algo de sorpresa revelaron con quién firmaría el guardameta de Barcelona SC.

Según medios locales, José Contreras firmará una extensión de contrato con Barcelona SC, pero esto para ser vendido por un monto mayor. El arquero venezolano dejaría no menos de 2 millones de dólares.

Rumores de prensa anteriores lo han puesto en equipos de la MLS, de Brasil, México y Europa. José Contreras también es fijo en la Selección de Venezuela desde hace dos años.

Si José Contreras es vendido, Barcelona buscará a un nuevo arquero para el rol de titular ya que Gabriel Cevallos no cumple ese rol para el entrenador César Farías. El portero podría ser otro extranjero dependiendo de cómo ocupen los puestos de foráneos.

En caso de que sea vendido, José Contreras sería el quinto jugador con ofertas del exterior junto a Darío Benedetto, Jandry Gómez, Carlos Medina y Álex Rangel.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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José Contreras – Selección Venezuela.

En resumen