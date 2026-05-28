Descubre qué gran amigo de Falcao García reveló que volvieron a estar en el mismo equipo y los detalles de este sorpresivo reencuentro.

Todo parecía indicar que Radamel Falcao García había jugado su último partido en Millonarios, pero desde la previa al encuentro ante O’Higgins de Chile por Copa Sudamericana, se sentía que algo raro podía pasar. Uno de los mejores amigos de Falcao reveló lo impensado: “Volvimos a estar en el mismo equipo”.

Falcao había advertido que el partido contra O’Higgins por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana podría ser el último en el fútbol de Colombia porque si se queda en Millonarios tiene que pagar el impuesto al patrimonio.

Con este contexto, Radamel Falcao entró al vestuario del estadio ‘El Campín’ y en su puesto había una gran novedad. Aquel patrocinador que lo acompañó desde sus inicios en River Plate, y salvo un breve periodo de descanso para estar con Puma, hasta el 2026 le dijo adiós. Uno de sus mejores amigos estaba por revelarlo todo.

La revelación sobre le futuro de Falcao: “Volvimos a estar en el mismo equipo”

Falcao termina contrato con Millonarios el 30 de junio. (Foto: Getty Images)

Juan Felipe Cadavid, periodista de la emisora ‘La FM’, no solo es uno de los comunicadores más cercanos a Falcao, también jugó con él en la escuela del fútbol ‘Fair Play’. Así que Cadavid no dudó en revelar que ‘El Tigre’ dejó a Nike y tiene un nuevo patrocinador: “Volvimos a estar en el mismo equipo de muchos años”.

Falcao tiene un nuevo patrocinador. (Foto: Instagram / @jfcadavid)

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Las palabras de Falcao que ilusionan a los hinchas de Millonarios

“Estoy en el lugar donde quería estar, hice todo lo posible por venir y mi familia está muy a gusto en el lugar donde quiero estar. Lo que pasa es que no depende ni de Millonarios ni de mí, hay muchos factores externos que son difíciles. Si se logra solucionar, estoy donde quiero estar y he decidido venir acá, jugar en Millonarios y estar aquí en este barco“, dijo Radamel Falcao García para ilusionar a los hinchas de ‘Millos’ con su continuidad.

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