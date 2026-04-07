Luis Díaz abrió el camino en la victoria del Bayern Múnich contra el Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League, aún así no todo fue alegría para el colombiano. En redes sociales, varios aficionados criticaron el nivel de juego del ex Liverpool.

“Ha sido un desastre”, “desastroso partido”, “no puede volver a jugar”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los aficionados en redes sociales. El colombiano marcó el 1-0 y también tuvo varias jugadas en dónde superó a sus marcadores.

En CBS Sport, Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, incluso defendió la decisión del gigante de Inglaterra para vender al colombiano. “Lo extrañan como jugador, seguro pero creo que fue la decisión correcta.

Luis Díaz está entre los goleadores de la Bundesliga, siendo el segundo goleador del club alemán de local, y en Champions League llegó a 4 goles en la presente edición del torneo.

"They miss him as a player … [but] at the time, that was a good deal for Liverpool."@Carra23 thinks Liverpool still made the right call selling Luis Díaz 💰 pic.twitter.com/XldvVuZcZD — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 7, 2026

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La sanción de la UEFA a Luis Díaz tras el gol al Real Madrid

Consciente que debía cumplir tareas defensivas y retroceder en el campo, ‘Lucho’ Díaz intentó quitarle un balón a Vinicius Jr, pero terminó dándole una patada. El árbitro Michael Oliver le sacó tarjeta amarilla y, por ende, la UEFA lo va a sancionar con una multa que rondaría los 2.500 euros. El artículo 6 (inciso 1, letra c) del Reglamento Disciplinario de la UEFA avala esta sanción.