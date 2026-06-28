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Millonarios se apuró y cerró tres refuerzos en pleno Mundial

Millonarios sigue trabajando en su nuevo plantel y ya tiene tres nuevos nombres para la siguiente edición de la Liga BetPlay.

Millonarios se apuró y cerró tres refuerzos en pleno Mundial
Millonarios se apuró y cerró tres refuerzos en pleno Mundial

Millonarios continuó con la planificación de su plantel para la siguiente edición de la Liga BetPlay y en pocos días cerró a tres de sus refuerzos nuevos. El club tiene ya dos arqueros y un extremo a nada de ser anunciados.

Javier Burrai será el nuevo arquero titular de Millonarios para el segundo semestre, Joan Parra de Once Caldas será el alternante y en los puestos ofensivos Francisco Chaverra está a detalles de dejar el DIM.

Faltan dos fichajes más y con un volante y lateral derecho se cerrarán los cinco refuerzos que la directiva le dará a Fabián Bustos. Se espera que con la llegada de Burrai y Parra, se destrabe la situación de De Amores.

La búsqueda del arquero fue uno de los pendientes más importantes del plantel, aunque sondearon a más de seis candidatos apenas acabó el torneo, recién pudieron contratar.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

Javier Burrai fue campeón con Barcelona SC de Ecuador.

Javier Burrai fue campeón con Barcelona SC de Ecuador.

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Gustavo Dávila
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