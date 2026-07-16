La Selección Colombia ya tiene su rival para su siguiente partido

La Selección de Colombia alista su retorno a las canchas tras el Mundial 2026 y ya hay primer rival definido para la fecha FIFA.

Tras el Mundial 2026, la Selección de Colombia empieza a definir su siguiente proyecto deportivo de cara a las Eliminatorias 2030. Hace pocos días llegaron a un acuerdo con Nestor Lorenzo para la renovación y ahora arrancan los análisis para sus rivales.

Según el periodista Kevin Pacheco, el primer rival de la Selección de Colombia para la fecha FIFA de septiembre sería la Selección de Perú. La gestión e iniciativa la habría tenido la ‘Bicolor’.

El encuentro se jugaría en Estados Unidos, al igual que los encuentros anteriores, esto se debería a que el segundo amistoso de Perú será contra México, Canadá o los propios norteamericanos.

La Selección de Colombia por su parte busca también enfrentar a una de las potencias UEFA. La ‘Tricolor’ también tendrá fecha FIFA en noviembre, ya en marzo 2027 arrancan las Eliminatorias.

Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva 51 partidos entre todas las competencias. Ganó 31 partidos, empató 12 encuentros y terminó perdiendo otros 8. Su equipo ha marcado 96 goles y tan solo ha recibido ya un total de 44.

Selección de Colombia – Foto: Getty.