Aseguran que Junior, Millonarios y Santa Fe recibieron la oferta de fichaje de un ex campeón con el FC Barcelona.

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a moverse de cara a 2027 y un nombre inesperado apareció entre los posibles refuerzos. Alen Halilović, futbolista croata con pasado en gigantes de Europa, habría sido ofrecido a tres de los clubes más importantes del país.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla recibieron la posibilidad de incorporar al mediocampista de 30 años. El jugador llegaría como agente libre, tras dejar el Fortuna Sittard de Holanda.

Halilović se encuentra sin equipo desde enero de 2026 y su nombre vuelve a aparecer en el mercado sudamericano. Su trayectoria incluye pasos por el FC Barcelona y el AC Milan, además de experiencias en diferentes ligas europeas.

El Barcelona lo fichó en marzo de 2014, cuando tenía apenas 17 años, procedente del Dinamo Zagreb. La operación se habría cerrado por 2,2 millones de euros y el plan inicial era que se desarrollara en el equipo filial.

Posteriormente, Halilović fue cedido al Sporting de Gijón durante la temporada 2015-2016, donde sumó minutos en la primera división española. Después, el Barcelona lo transfirió al Hamburgo de Alemania por cinco millones de euros.

El último salario de Halilovic en Europa

Alan Halilovic ganaba 300 mil dólares al año en su último club europeo, cifra que no sería difícil de igualar para los clubes de Colombia.

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