Néstor Lorenzo criticó el posible nuevo formato de las Eliminatorias Sudamericanas

El técnico de Colombia, tajante sobre la posibilidad de que las Eliminatorias Sudamericanas muten a un formato de 3.5 cupos.

El formato de Eliminatorias pensando en el Mundial 2030 tiene a toda la CONMEBOL mirando a Luque. La posibilidad de que selecciones como Argentina, Uruguay y Paraguay la disputen estando clasificadas ha generado todo tipo de reacciones alrededor del tema. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se mostró tajante.

Todo empezó a hacerse viral horas atrás. Se hablaba de Argentina, Uruguay y Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al 2030. El mayor cambio, que estas selecciones estaban ya dentro del Mundial y que el resto de los participantes solo podrán luchar por 3.5 cupos. De momento, se encuentran pocas defensas a esta propuesta.

“Creo que no es oficial. Desvirtuaría un poco el tema de la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en toda Sudamérica clasificar para un Mundial. Creo que 3 clasificados del otro lado del océano y tres clasificados de Sudamérica, de 10, me parece que desvirtuaría un poco la Eliminatoria. Creo que no es oficial y esperemos que no prospere, para el bien del fútbol”, reflexiones de Néstor Lorenzo en la previa del choque con Paraguay.

No existen precedentes de un sistema de eliminatorias así en Sudamérica. Durante los últimos años se ha pasado de la posibilidad de hacer un sistema con dos zonas para meter al resto de selecciones sudamericanas en la Copa del Mundo del centenario. Entienden diferentes voces alrededor de las federaciones anexas al máximo ente que la inclusión de naciones como Paraguay, Argentina y Uruguay lo único que traería sería una alteración de la competición y del nivel competitivo de todos los países implicados.

Lorenzo, no a favor del posible nuevo sistema de Eliminatorias: GETTY

Se espera que más pronto que tarde se conozca el anuncio y las medidas oficiales en relación al proceso de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Seguramente los congresos de la FIFA de tanto el mes de diciembre como de marzo terminen de definir el escenario político a nivel internacional, y donde también conocer qué rol finalmente tendrán estos 3 países en la organización del torneo defina todo. De momento, Néstor Lorenzo se mostró en contra de la propuesta.

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