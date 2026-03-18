Ni Arias ni Morelos: ‘El Tino’ Asprilla encontró al culpable de la derrota de Nacional ante Millonarios

Faustino ‘El Tino’ Asprilla no se aguantó a que acabara el partido entre Millonarios y Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2026 y encontró al culpable de la nueva derrota del equipo ‘Verdolaga’ ante los ‘Embajadores’.

Como hincha declarado de Nacional y leyenda de la Selección Colombia, Asprilla venía de dar de qué hablar al decir que el club paisa había sido “un equipo de barrio” por el nivel mostrado en la eliminación 1-3 ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

‘El Tino’ Asprilla estuvo atento al segundo duelo entre Atlético Nacional y Millonarios en 13 días, vio como el equipo al que le hace fuerza en el fútbol de Colombia perdió 3-0 y no dudó en explotar contra el responsable, según él, de una nueva derrota.

Asprilla encontró al culpable de la derrota de Nacional ante Millonarios

Leonardo Castro, Jorman Campuzano y Faustino Asprilla. (Foto: X / @RadioMunera y Getty Images)

“Ay hombre, Nacional… ¿En qué momento acabaron con Nacional? ¿En qué momento se pusieron a inventar a traer ese tal (Gustavo) Fermani? No, no, no. No son capaces de armar un equipo. Esos jugadores de Nacional son tan limitados y el man que dijo Carlos Antonio Vélez que el mejor jugador del fútbol colombiano es Morelos, un muchacho que mete goles. Sí y todo, pero no se sacrifica. Un equipo con diez y él por allá parado en la mitad como si no tuviera que ver con él”, afirmó Faustino ‘El Tino’ Asprilla en Instagram señalando al director deportivo de Atlético Nacional.

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¿Cuántos títulos ganó ‘El Tino’ Asprilla en Atlético Nacional?

Con dos pasos por Atlético Nacional (1990-92 y 2002), Faustino ‘El Tino’ Asprilla registró 35 goles en 91 partidos para ganar dos títulos: Copa Interamericana (1990) y Liga Colombiana (1991).

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