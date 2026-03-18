Los 3 candidatos para reemplazar a Arias en Atlético Nacional tras la nueva derrota ante Millonarios

Un nuevo golpe recibió la era de Diego Arias en Atlético Nacional y el responsable volvió a ser el mismo: Millonarios. El equipo paisa volvió a perder contra ‘Millos’ y ya hay tres candidatos para reemplazar al entrenador colombiano. Dos son del interés de los ‘Verdolagas’ y el otro ya fue campeón en el fútbol de Colombia.

A pesar de que Sebastián Arango, presidente de Nacional, señaló que el equipo no estaba buscando técnico y no tenían por qué ratificar a Arias, la segunda derrota con Millonarios en 13 días instaló la narrativa que alguno de los siguientes nombres podría ser el nuevo DT del club paisa.

El narrador Eduardo Luis López afirmó que a Atlético Nacional le llegó la hoja de vida de Martín Palermo y les interesó el entrenador argentino. Con un paso por Godoy Cruz, Arsenal (Argentina), Unión Española, Pachuca, Curicó Unido, Aldosivi, Platense y Olimpia, Palermo tiene como princal logró el título del Torneo Clausura 2024 en Paraguay y suma un 37.5 por ciento de victorias en 365 partidos dirigidos.

No es Palermo: El otro técnico argentino que suena para Atlético Nacional

Martín Palermo y el otro DT argentino que suena para Nacional. (Foto: Getty Images)

Al nombre de Martín Palermo, López le sumó otro candidato argentino que Nacional ve con buenos ojos: “Y el otro nombre que me dieron: Cristian ‘El Kily’ González“. Con un paso por Unión de Santa Fe y Rosario Central, ‘El Kily’ no ha ganado títulos como entrenador y suma un 34.6 por ciento de victorias tras los 45 triunfos que lleva en 130 partidos dirigidos.

ver también La decisión que tomó Nacional con Diego Arias tras la derrota ante Millonarios: “No dirige”

Tres fuertes candidatos para reemplazar a Diego Arias en Nacional

Con Martín Palermo y ‘El Kily’ González como candidatos que interesan a Atlético Nacional para reemplazar a Diego Arias, Juan Carlos Osorio aparece como un viejo conocido del equipo paisa que trae buenos recuerdos. No solo logró un tricampeonato en la Liga Colombiana y obtuvo seis títulos, en los dos periodos (2012-2015 y 2019-2020) que estuvo al mando de Nacional tuvo un 50.3 por ciento de victorias en 292 partidos dirigidos.

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