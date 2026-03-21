¿No juega contra Colombia en el Mundial? Desde Portugal aclaran qué lesión tiene Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no fue convocado para los siguientes amistosos de Portugal en la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, en Colombia había gran duda sobre su presencia para que enfrente a la Selección en el Mundial 2026. Ahora se aclaró que tiene y si llega o no a ese torneo.

El encargado de revelar qué lesión tiene el portugués fue su mismo entrenador, Roberto Martínez. El DT reveló que el jugador no tiene una lesión grave y ahora su ausencia responde más a un tema de prevención pensando justamente en enfrentar a Colombia en el Mundial.

“No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo“, comentó el entrenador.

Por lo cual, el equipo de Luis Díaz y James Rodríguez sí acabará enfrentando a Cristiano Ronaldo en el Mundial en la última fecha de su grupo. El astro llegará para jugar lo que sería su última Copa del Mundo y con serias posibilidades de ser campeón.

Cristiano Ronaldo sí estará en el Mundial 2026. (Foto. GettyImages)

El 2026 ha sido muy irregular para Cristiano Ronaldo impidiendo que el jugador portugués vuelva a los niveles estelares que se esperaban de él en el año del Mundial. No es la primera vez que una lesión muscular lo empieza a marginar de los partidos.

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Los números de Cristiano Ronaldo en esta temporada

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En lo que va de temporada, Cristiano Ronaldo ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias. El portugués ha marcado 22 goles y ha dado 4 asistencias. Sin embargo, no viene jugando con su equipo desde finales del mes de febrero.

¿Cuándo se enfrentarán Colombia contra Portugal en el Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Portugal se disputará el próximo 27 de febrero de 2026 desde las 18H30 (CO).

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En síntesis: