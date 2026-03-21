El DT de Chelsea, Liam Rosenior, nuevamente quedó expuesto tras otra derrota aplastante. El entrenador inglés no le encuentra la vuelta al mal momento y ahora incluso molesta a sus referentes, el nuevo expuesto por el entrenador fue el volante, Moisés Caicedo.

Rosenior tomó la decisión de mover a Moisés Caicedo a que juegue de lateral derecho, el ecuatoriano sufrió la posición y quedó en la foto del tercer gol. El tricolor estuvo flojo en la marca contra Ndiaye, y después su entrenador lo mandó al banco de suplentes.

La pasaba muy mal Chelsea, y para el DT la mejor opción era cambiar a Moisés Caicedo que venía de no estar bien en el gol. El ecuatoriano solo salió de la cancha con un gesto serio y ni levantó la mirada para ver a su técnico. Es la cuarta derrota consecutiva para los ‘Blues’.

La temporada de Moisés Caicedo como medio centro es una de las mejores del mundo en este año, sin embargo, en un partido que Everton tenía espacios, el entrenador decidió mover al jugador ecuatoriano a jugar de lateral, donde casi no tiene experiencia.

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Esta nueva derrota deja a Chelsea lejos de la pelea por el puesto a Champions League de la siguiente temporada. Los ‘Blues’ son sextos con 48 puntos y no pudieron aprovechar la derrota de Liverpool más temprano. Le quedan 7 partidos, para al menos quedar quinto.

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¿Moisés Caicedo se quiere ir de Chelsea?

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Los rumores aumentan en Europa sobre una posible salida de Moisés Caicedo de Chelsea. El ecuatoriano no estaría a gusto con cómo está el proyecto deportivo y tendría como condición clasificar a la siguiente Champions League para quedarse en el club.

El contrato de Rosenior con Chelsea

El DT tiene un largo contrato, puesto que, el club lo consideraba parte clave de su crecimiento. Por lo cual, le armaron un acuerdo hasta finales de 2032. El DT tiene atado su futuro para los próximos 6 años y una cláusula millonaria para salir si sigue con estos resultados.

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En síntesis: