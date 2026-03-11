El pasado fin de semana, Barcelona SC se llevó el Clásico del Astillero tras vencer a Emelec con un golazo de Benedetto. No obstante, tras toda la euforia de aquel logro, ahora la LigaPro confirmó una multa económica para el club por no cumplir con ciertos aspectos del reglamento.

La LigaPro confirmó una sanción económica para Barcelona SC de 5.400 dólares tras el Clásico del Astillero. Esta multa responde a diferentes incumplimientos como controles de seguridad, encender objetos pirotécnicos, enfrentamiento entre aficionados y otros.

De esta multa, la más alta es de 2.500 y responde a encender objetos pirotécnicos. Para esta temporada, la LigaPro bajó los montos de sus multas, puesto que, estos antes eran superiores y habían sanciones en este tipo de partidos que superaban los 50 mil dólares.

Además, también se confirmó una sanción de cerrar el palco bajo de la grada oeste una fecha, que fue donde se lanzaron objetos contra Miller Bolaños en el segundo tiempo. Barcelona SC no podrá habilitar esta localidad para el partido ante Católica.

El acta de sanciones contra Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

Se esperaba que la sanción fuera un poco mayor para Barcelona SC, no obstante, la LigaPro identificó solo estos incumplimientos y es por eso que su castigo es de 5.400 dólares. El club, seguramente, por taquilla y otros aspectos ingresó en el Clásico más de 50 mil dólares.

Los millones que ganó Barcelona SC en Copa Libertadores

Barcelona SC clasificó a grupos de la Copa Libertadores, y el club terminó ganando poco más de 4.1 millones de dólares. Este dinero, según el club, cumpliría con casi todo el presupuesto del año y no deja de ser un ingreso crucial para el plantel.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras toda la fecha 3, así quedó la tabla de posiciones del Clásico del Astillero: