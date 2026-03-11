Ecuador comparte grupo con Alemania en el Mundial 2026 y justamente se enfrentarán en el último partido de la zona, que puede definir desde el líder del grupo, hasta el clasificado. De ahí que, ahora la Selección de Ecuador reciba la peor noticia de todas para ese partido.

La Selección de Alemania no viene bien en los mundiales y para la Copa del Mundo de 2026 había mucha incertidumbre con sus jugadores. Sin embargo, ahora el ‘Tetracampeón’ del mundo recuperó a Kai Havertz. El jugador de Arsenal ya está al 100% para jugar en lo que resta de temporada y el Mundial.

Havertz es uno de los mejores jugadores de la Selección de Alemania, y como demostró en la Eurocopa, su principal referente en ataque. El futbolista tuvo un 2025 lleno de lesiones, pero a final de ese año ya volvió y ahora ya está completamente bien para jugar.

El mismo Havertz confirmó en la previa de Leverkusen vs Arsenal, que estaba al “100% para jugar”. Por lo cual, ayudará a su equipo y también, seguramente, estará convocado al Mundial 2026 para jugar la Selección de Alemania ante Ecuador.

La ‘Cobra Kai’ incluso ya marcó en esta jornada de Champions League en el empate de Arsenal contra Leverkusen. A Havertz, Ecuador también tiene que sumar a Woltemade, delantero de Newcastle, que podría ser otra arma en el Mundial.

¿Cuándo se enfrentarán Alemania contra Ecuador en el Mundial 2026?

El partido entre la Selección Ecuador y Alemania es el último del grupo E en el Mundial 2026. El encuentro se disputará el próximo 25 de junio desde las 15H00 (EC). Se espera que ambos equipos, que son favoritos en su zona, lleguen con los “deberes hechos” y clasificados.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/06)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

