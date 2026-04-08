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Otra mala noticia: CONMEBOL sancionará a Millonarios tras derrota contra O’ Higgins

La derrota no fue la única mala noticia que recibió Millonarios de su partido contra O' Higgins, ahora recibría una multa CONMEBOL.

Otra mala noticia: CONMEBOL sancionará a Millonarios tras derrota contra O' Higgins
Otra mala noticia: CONMEBOL sancionará a Millonarios tras derrota contra O' Higgins

Millonarios arrancó la Copa Sudamericana 2026 con una derrota 0-2 contra O’Higgins de Chile, pero no sería la única mala noticia que recibirá el club colombiano. Desde CONMEBOL también habrá una sanción para el cuadro de Fabián Bustos.

La tarjeta roja de Jorge Arias no solo será una baja deportiva para Millos, si no que obligará el pago de 1500 dólares como multa. La cifra está estipulada en el reglamento de la CONMEBOL sobre sanciones disciplinarias.

Así, Millonarios pierde a Jorge Arias por al menos un partido, dependiendo de si el informe arbitral no sugiere algo que aumente la suspensión, y además una multa económica.

La cifra será descontada directamente del pago que hace la CONMEBOL al club por tema de derechos televisivos, patrocinios o premios económicos. Millonarios ahora hará de local contra Boston River por la fecha dos del torneo continental.

La falta de Jorge Arias en Millonarios.

La falta de Jorge Arias en Millonarios.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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En resumen

  • Millonarios recibió una sanción de la CONMEBOL tras perder 0-2 contra O’Higgins de Chile.
  • El club deberá pagar una multa de 1500 dólares por la tarjeta roja de Jorge Arias.
  • La sanción económica será descontada de los ingresos de Millonarios por derechos televisivos y patrocinios.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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