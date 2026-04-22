Pep Guardiola le da la peor noticia a Luis Díaz en Bayern Múnich: “tarde o temprano…”

Luis Díaz lleva su mejor temporada en Europa con la camiseta del Bayern Múnich y eso también se entiende “gracias” al gran apoyo que Kompany le ha dado en esta temporada. Sin embargo, ahora el colombiano recibió una mala notica de Pep Guardiola.
Pep comentó en rueda de prensa que pronto Kompany llegará al banquillo del City y quizás sea para ocupar su lugar (en medio de los rumores de una salida). Guardiola no dudó en elogiar al que fue jugador y que ahora mismo puede ser campeón de un triplete histórico con Bayern.
“Tarde o temprano tengo el presentimiento de que volverá a Inglaterra. Él decidirá cuando. Pero estoy bastante seguro de que Manchester está en su mente y en su corazón”, comentó Guardiola en la previa del partido entre Burnley y Manchester City.
Por otro lado, ya Guardiola confesó que él ve a Kompany siendo DT del que ahora es su equipo: “Lo he dicho hace ya un tiempo largo, cuando él estaba todavía en Burnley. Jugamos un partido en casa por Carabao Cup, y lo dije: tarde o temprano ese tipo será el entrenador del Manchester City“, afirmó el estratega.
Guardiola y Kompany se enfrentaron en varias ocasiones.
De momento, Kompany tiene un largo contrato con Bayern Múnich y su salida no se ve para nada fácil. Sin embargo, también es cierto que Manchester City pronto podría quedarse sin Guardiola y uno de los máximos candidatos a reemplazarlo es el entrenador belga de Bayern.
Los números de Luis Díaz con Kompany
Con Kompany se ve una de las mejores versiones de Luis Díaz en Europa. El colombiano lleva ya 43 partidos entre todas las competencias, donde ha marcado 24 goles y ha dado 20 asistencias. ‘Lucho’ es el delantero que más ha jugado con Kompany.
En síntesis:
- Luis Díaz registra 24 goles y 20 asistencias en 43 partidos bajo el mando de Kompany.
- Pep Guardiola afirmó que el entrenador Vincent Kompany dirigirá al Manchester City en el futuro.
- El técnico belga podría ser el reemplazo de Guardiola tras ser candidato principal para el banquillo.