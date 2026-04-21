Alejandro Restrepo dejó el DIM en medio de los malos resultados y de la falta de títulos, en una noticia que sorprendió a sus propios hinchas. Sin embargo, ahora se reveló que el club ya tiene definido a quien debe ser su reemplazo para las siguientes semanas.

De acuerdo a la información de Incógnito Rojo, el DT que estaría muy cerca de llegar al DIM es Alberto Gamero. El colombiano se quedó sin club tras su paso por el Deportivo Cali, y desde entonces no ha vuelto a dirigir en primera, aunque ha sonado para varios clubes.

Otro entrenador que también viene sonando para el club es Óscar Pareja, que conoce muy bien al “Poderoso” y mantiene cercanía con la directiva y la hinchada. Pero Gamero sería el favorito para tomar el cargo de cara a jugar también en la Copa Libertadores.

En ESPN revelaron que a Restrepo le habían puesto como condición para quedarse el partido ante Flamengo, y aunque no fue el resultado el que más molestó, sí fue la actitud de los jugadores lo que habría obligado a la directiva a forzar esta salida.

La derrota contra Flamengo definió el futuro de Restrepo en el DIM. (Foto: GettyImages)

En las próximas horas se espera que el DIM concrete la llegada de su nuevo entrenador. Otro técnico que también suena con fuerza es Leonel Álvarez, por su importante historia en el club, pero esa posibilidad aparece más distante que la de Gamero.

Publicidad

Los equipos que han buscado a Alberto Gamero

Desde su salida del Cali, Alberto Gamero ha sonado para equipos en Colombia como Atlético Bucaramanga y también en el exterior estuvo cerca de llegar a Orense, en Ecuador, pero no aceptó esa propuesta que sí eligió Hernán Torres, ex DT de Millonarios, Tolima y otros. Gamero podría firmar con el ‘Poderoso’ en las siguientes horas.

Encuesta¿Qué DT escogerías tú para el DIM? ¿Qué DT escogerías tú para el DIM? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave: