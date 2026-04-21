Juan Carlos Osorio se ofrece a sorpresivo equipo ¿de Liga BetPlay?

Juan Carlos Osorio aún no define su futuro para la siguiente temporada y en medio de rumores el DT colombiano se ofreció a sorpresivo equipo. El ex Atlético Nacional quiere dirigir a la Selección Colombia ¿será reemplazo de Néstor Lorenzo?

En conversaciones con el VBAR Caracol, Juan Carlos Osorio reveló que sigue esperando el llamado de la selección nacional: “Es mi objetivo principal de mi carrera profesional”, dijo.

Esta declaración se da en medio de rumores de la supuesta llegada del entrenador al Atlético Bucaramanga de la Liga BetPlay, así como de una posible salida de Lorenzo del combinado nacional.

Osorio fue cauto en sus palabras y no cerró la puerta a dirigir a un club del país en el corto plazo: “Si Colombia está entre las tres mejores ligas de Sudamérica, yo quiero trabajar en Colombia”, continuó.

Juan Carlos Osorio confesó también tener ofertas de Colombia y de otras selecciones pero que su intención es ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia, “como analista, no como entrenador ni comentarista”.

Los otros equipos que buscaban a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio estuvo en planes de la Selección Guinea Ecuatorial y del América de México según medios mexicanos. El DT ganó seis trofeos en el país, todos con Atlético Nacional.

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Juan Carlos Osorio – DT Selección México.

En resumen