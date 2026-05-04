Pese a la eliminación, los hinchas de Millonarios rescataron a un futbolista: “El único que se salva”

Los hinchas de Millonarios explotaron en 3, 2, 1… El equipo albiazul necesitaba dos resultados para clasficar a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 además de la victoria ante Alianza FC, pero no se pudo ganar. Y a pesar de que se consumó la eliminación, los hinchas rescataron a un futbolista.

Millonarios empezó perdiendo 2-0 ante Alianza FC en Valledupar tras errores defensivos de Édgar Elizalde, Andrés Llínas y Guillermo de Amores. La clasificación parecía ahora una misión imposible, pero apareció el jugador que salvaron los hinchas con dos goles.

Empezaron a acabar los partidos de la fecha 19 y se le dieron los resultados a Millonarios. Deportivo Independiente Medellín perdió con Águilas Doradas y Deportivo Cali empató con Deportes Tolima. Sin embargo, ‘Millos’ no hizo la tarea, empató 2-2 con Alianza FC y los hinchas solo rescataron a un jugador pese a la eliminación en la Liga Colombiana I-2026.

El jugador que los hinchas de Millonarios rescataron pese a la eliminación

Beckham Castro y Rodrigo Contreras. (Foto: Vizzor Image)

“A Rodrigo Contreras qué se le podría criticar o cuestionar si es el único jugador que lo deja todo en la cancha, los directivos están en mora de hablar con él y tratar de traerle su familia ésa clase de jugadores es que necesita Millonarios y se debería hacer una campaña para retenerlo”, “definitivamente Rodrigo Contreras es el único que se salva de Millonarios“, “Rodrigo Contreras te quiero mucho, el resto que se vayan”, “el único que entendio lo que se jugaba Rodrigo Contreras“ y “¡no se puede dejar ir a Rodrigo Contreras!”, fueron los mensajes de algunos hinchas de Millonarios para rescatar al delantero argentino pese a la no clasificación a los Playoffs.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Contreras?

Luego de que Rodrigo Contreras afirmara que tenía cosas que pensar sobre su futuro porque extraña no vivir con su hijo en Argentina, la gran duda pasó a ser hasta cuándo tiene contrato en Millonarios. La respuesta es que está en condición de préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026. Si el equipo ‘Embajador’ quiere comprar los derechos deportivos del delantero debe pagarle 2 millones de dólares al Club de Deportes Antofagasta, de Chile.

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