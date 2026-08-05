Pese a no seguirse en Instagram, Rodrigo Contreras reveló el pacto que tiene con Leo Castro en Millonarios

Millonarios logró la segunda victoria consecutiva en la Liga Colombiana II-2026, pero la previa tuvo algo de picante luego de que en X descubrieran que los dos delanteros más importantes del equipo no se siguen en Instagram. Sin embargo, Rodrigo Contreras reveló el pacto que tiene con Leonardo Castro en ‘Millos’ pese a esta situación.

La relación no empezó de la mejor manera… Era el tercer partido oficial de Contreras cuando se presentó la oportunidad de patear un penal ante Deportivo Pasto el 28 de enero de 2026. En ese momento, hubo un cruce entre el delantero argentino y Leo Castro para definir el cobrador, pero todo terminó en un abrazo tras el gol de Contreras.

Con este precedente, causó más curiosidad todavía cuando el usuario en X ‘Frases Gustavismo’ descubrió que Rodrigo Contreras y Castro no se siguen en Instagram. ¿Aquí pasa algo? Todo parece indicar que no porque no solo se reveló el pacto que tienen en Millonarios, también se dio un gesto de compañerismo entre los delanteros.

Rodrigo Contreras reveló el pacto que tiene con Leo Castro pese a no seguirse en Instagram

Contreras y Castro no se siguen en Instagram. (Foto: x / @FGustavismo07)

“Tanto con Leo, Estupiñán y Chaverra, que también a veces juega arriba, tratamos siempre de ayudar al equipo. Ojalá que sea siempre marcando sea él, sea yo o sea Estupiñan. Lo importante es que el equipo gane. Hoy (4 de agosto) me tocó asistirlo a él, también en el penal nosotros siempre tenemos uno cada uno. Pateé con Sao Paulo que lo erré y hoy le tocaba a él. Entonces, creo que eso habla del compañerismo que queremos todos, que queremos lo mejor por Millonarios que es lo más importante. Así que nada, tranquilo porque hoy convirtió él y ganamos”, afirmó Contreras sobre la victoria 2-0 contra Deportivo Pasto.

Leo Castro habló del penal que falló ante el Deportivo Pasto

A la hora de encontrar una explicación a por qué el arquero Ederson Cabezas le atajó el penal que cobró en el triunfo de Millonarios contra Deportivo Pasto, Leo Castro señaló que “se volvió al gol después de errar un penalti. Sabemos que es suerte, se pateó de la mejor manera y bueno se llegó al gol en un partido donde la verdad Pasto vino a hacer un buen partido”.

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