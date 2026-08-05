Vélez advierte a De la Espriella si deja que Infantino venga a la posesión presidencial: “Bastante grave”

¡Fuerte advertencia a De la Espriella! Carlos Antonio Vélez tildó de bastante grave la eventual visita de Gianni Infantino a la posesión. Esto dijo.

De un momento a otro apareció un invitado que casi nadie tenía en mente… El periodista Ricardo Ospina, de la emisora ‘Blu Radio’, publicó en X que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Carlos Antonio Vélez se dio cuenta de la noticia y no dudó en advertir al presidente electo de Colombia.

Vélez venía de ser bastante picante en la elección presidencial dejando clara su postura en contra tanto del presidente saliente Gustavo Petro como del candidato Iván Cepeda. Ahora, fue consciente de la dificíl situación que pasa Infantino, y quiso darle una mano a De la Espriella.

“¿Eso le vendría bien a la imagen presidencial? Que este aquí alguien cuestionado por el 70 o 80 por ciento del mundo del fútbol por cuestión de negocios, porque aquí no se está hablando de otra cosa, se está hablando de negocios que considera UEFA que son tan turbios que apuesta a que se hagan unas investigaciones inmediatas y que además ha puesto recursos hasta en los tribunales de justicia”, empezó diciendo Carlos Antonio Vélez sobre la presencia de Gianni Infantino en la posesión presidencial y la advertencia a Abelardo de la Espriella iba a llegar en 3, 2, 1…

La advertencia de Veléz a De la Espriella por el presidente de la FIFA

Carlos Antonio Vélez y Abelardo de la Espriella. (Foto: Getty Images)

El próximo viernes 7 de agosto se llevará a cabo en Cali la posesión presidencial de Abelardo de la Esprilla, y si se da la noticia de que el presidente de la FIFA estará presente, al presidente electo de Colombia le podría pasar lo que Vélez le advirtió. “En el tema de Infantino creo que es en este momento una compañía inoportuna e incomoda porque cualquiera podría asociar el nuevo gobierno con una situación bastante grave en algo que es delicado por todo lo que implica el fútbol y lo que implica tener a 211 países inmersos en una disputa que tiene que ver con un hecho que concentra la atención mundial. Diría que es un invitado bastante incomodo“, señaló el periodista depotivo.

Este será el salario de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

Con la premisa que instaló al decir que “no voy a aceptar el sueldo. No lo quiero, no lo voy a recibir. Se destinará a una obra benéfica o a una fundación”, Abelardo de la Espriella no usará el salario anual de 52 millones de pesos colombianos que recibirá como presidente de Colombia.

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